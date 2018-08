May se reúne con Macron para tratar de persuadirle sobre su plan de "brexit"

Londres, 2 ago (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, se reunirá mañana con el presidente francés, Emmanuel Macron, para intentar persuadirle sobre su plan de "brexit", que propone la creación de un mercado común de bienes británico-comunitario con cierta armonización regulatoria.

May y su esposo Philip May interrumpirán sus vacaciones en Italia para desplazarse a la residencia oficial de verano del presidente en Fort de Brégançon, en el sur de Francia, donde mantendrán un encuentro informal, ha anunciado el Gobierno de Londres.

Después de las conversaciones, se espera que los May cenen con Macron y su esposa, Brigitte Macron, en la que es la primera visita de un dirigente extranjero al presidente francés en su residencia de verano.

Un portavoz del Gobierno galo, citado por la prensa británica, ha advertido no obstante de que la entrevista "no es una negociación" y no reemplaza el diálogo que Londres mantiene con Michel Barnier, el negociador jefe de la Comisión Europea, en quien Macron tiene "plena confianza".

La visita de May, a invitación del dirigente francés, se incluye en una serie de viajes que la líder conservadora y algunos de sus ministros realizan este verano a varios países europeos para impulsar la postura británica, en paralelo a la Comisión.

May estuvo hace unos días en Austria, mientras que su ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, visitó Viena y París, adonde también viajó el nuevo ministro para el "brexit" o salida británica de la UE, Dominic Raab.

El Reino Unido y la UE aspiran a pactar el marco de la futura relación bilateral para el Consejo Europeo de octubre, si bien de momento mantienen diferencias en torno al "Libro Blanco" remitido por Londres a Bruselas el pasado 12 de julio.

El llamado plan de Chequers contempla, entre otras cosas, la creación de un mercado común de bienes y productos agrícolas, lo que conllevaría que la aduana británica recaudara impuestos en nombre de los Veintisiete, algo que Bruselas ve impracticable.

Sin embargo, en los últimos días Barnier ha indicado que podría ser posible pactar un acuerdo comercial amplio que al tiempo preservara la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda.

Tras su reunión con Macron, está previsto que los May asistan el 8 de agosto también en Francia a un acto conmemorativo de la Batalla de Amiens en la I Guerra Mundial, después de lo cual se prevé que la pareja disfrute de unos días de vacaciones en Suiza.