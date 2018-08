Pedro López: "¿Por qué no soñar con ser campeonas del mundo?"

Madrid, 2 ago (EFE).- La selección española femenina de fútbol de categoría sub-20 tratará de continuar en el Mundial de Francia, bajo la dirección de Pedro López, un año de éxitos.

Campeona de los Europeos sub-17 y sub-19, España se permite ilusionarse con un nuevo triunfo. "¿Por qué no soñar con ser campeonas del mundo?", se preguntó el técnico de Aguilar de Campoo (Palencia) en una entrevista a EFE.

- Pregunta (P): De 2016 a 2018. De Papúa Nueva Guinea a Francia. ¿Cómo valora el regreso de España a un Mundial sub-20?

- Respuesta (R): Por suerte tenemos esa experiencia. Hay varias jugadoras (Maite Oroz, Lucía García, Andrea Sierra, Carmen Menayo, Aitana Bonmatí y Patricia Guijarro) que repiten con respecto a ese Mundial sub-20 y eso nos tiene que aportar más competitividad. Creo que este Mundial llega en un buen momento para esta generación, ya sea tanto por el nivel de las jugadoras como por la experiencia.

Creo que uno de los puntos fuertes de las selecciones nacionales de fútbol femenino es, precisamente, la experiencia que están cogiendo en fases finales. En los últimos cinco años siempre hemos llegado a finales. Ahora cuando afrontamos un partido de ese nivel, hay una jugadora que llega por primera vez a una final pero también una jugadora que tiene un repertorio de experiencias.

Eso le hace no dispersarse, no desviar su atención a cosas menos importantes y no dejarse llevar por las emociones sino ir a competir de verdad, con las cualidades que tienen. Gracias a esas experiencias, nuestras jugadoras llegan a estas situaciones para demostrar lo que son.

- P: ¿Le resulta más sencilla su labor cuando en el vestuario hay jugadoras que tienen ese bagaje?

- R: Son situaciones a manejar, porque se puede convertir en algo en contra si se confían o si piensan que son jugadoras mejores que el resto. Uno de nuestros lemas es que siempre tienes que tener más ganas de ganar el partido y más ilusión que el rival. Si tú no tienes más ilusión que el rival, normalmente en un Mundial, en el que los rivales van a dar el máximo, puedes perder o empatar.

- P: En la fase de grupos les esperan Japón y Estados Unidos, semifinalistas en el último Mundial de la categoría, y un rival que a priori es el más débil, Paraguay. ¿Prefiere empezar la competición ante la selección sudamericana?

- R: En el fútbol todo se puede interpretar de distintas maneras. Por un lado, piensas que quizás en teoría el rival más débil es el primero, pero va a llegar a tope de fuerzas. Quizás era mejor encontrarse a Paraguay en el tercer partido, porque puedes depender de una diferencia de goles y encontrarlas eliminadas y sin fuerzas.

Nos las vamos a encontrar en el primer partido y plenas de fuerzas, con la mayor ilusión. Por eso creo que va a ser complicado tener un marcador que luego te dé ventaja, por si empatas cualquiera de los otros dos partidos. Va a ser un partido complicado.

Paraguay se va a dejar la vida. Después jugaremos con Japón y Estados Unidos, que están por encima a nivel histórico, pero lo tenemos que superar si queremos ser grandes.

- P: En el pasado Mundial, la selección española comprobó que las 'Nadeshiko' no son invencibles. ¿El equipo se convenció con esa victoria de que no debe temer a ninguna potencia?

- R: Las que estuvieron en ese partido saben que fue muy complicado. Ganamos 1-0, de penalti. Las jugadoras saben que nos van a llevar al máximo. Puede pasar de todo, pero está claro que podemos pelear con ellas. No creo que sea una pelea desigual, puede ser cuestión de detalles y por eso estamos puliendo esos detalles.

- P: ¿El objetivo es mejorar la actuación del último Mundial, es decir, pasar de cuartos de final?

- R: Siempre que empezamos un nuevo torneo lo hacemos con las máximas ilusiones posibles. Si no, es mejor quedarse en casa. Cuando tú empiezas, tienes que soñar con ser el campeón. Lógicamente, los objetivos pasan por el próximo partido y trabajaremos en base a eso. Pero, ¿por qué no soñar con ser campeonas del mundo?

- P: Hace pocos días, España conquistó el Europeo sub-19, por segundo año consecutivo. Es la primera vez que un mismo país gana, en un mismo año, los Europeos en categoría sub-17 y sub-19. ¿Eso coloca a España en el foco del fútbol femenino mundial?

- R: Por supuesto que sí. Yo me acuerdo cuando empecé con la selección femenina, que veíamos a Alemania como un monstruo que nos metía goleadas. Nos fijábamos en todo: cómo se movían, dónde entrenaban, qué comían o cómo descansaban. Ahora el resto de selecciones nos están mirando a nosotras. Nos van a respetar mucho y a lo mejor los planteamientos de los partidos son diferentes cuando jueguen contra España. Eso hay que saber interpretarlo.

- P: ¿Qué ha situado a España en este punto, al menos en categorías sub-17 y sub-19?

- R: Es la suma de muchísimos factores. El fútbol femenino en España es una realidad. No queremos ponernos nosotros todas las medallas. En cada sitio de España el fútbol femenino está mejorando.

Cada vez las jugadoras tienen mejores clubes, mejores entrenadores y mejores servicios médicos. Tienen un trabajo más profesional en sus clubes y en sus federaciones territoriales y nosotros nos vemos beneficiados de ello. La federación está poniendo todos los medios para que nosotros podamos llegar lejos.

- P: ¿Cree que las generaciones más jóvenes serán las que impulsen a la absoluta, en cuanto a resultados?

- R: Creo que eso siempre va a pasar. Siempre va a haber buenas jugadoras que vienen desde abajo y buenas jugadoras en la selección absoluta. Es bueno ver que hay un nivel para que tú subas tu exigencia. No creo que sean ni mejores ni peores las jugadoras de la absoluta, simplemente vienen desde abajo otras con mucha ilusión, con buenos resultados y eso genera que el nivel esté subiendo.

- P: Lo están haciendo, además, con un estilo de juego definido. ¿Eso explica los repetidos éxitos en categorías inferiores?

- R: Nosotros no somos un club, así que necesitamos aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos con ellas. Si tenemos una continuidad en todas las categorías, trabajando y sumando sobre una misma idea, eso hace que sea más fácil.

Si cambiásemos cada año, tendríamos que empezar de cero. Tenemos una idea, muy lógica, en función de los puntos a favor que tiene el fútbol femenino español con respecto al fútbol extranjero, que quizás es más físico. Intentamos sacarle el máximo rendimiento.

- P: ¿Eso permite encontrar similitudes entre el equipo que compitió en Papúa Nueva Guinea y el que competirá en Francia?

- R: Esa fue una gran generación. Nos eliminó en la prórroga un equipo que acabó siendo campeón del mundo. Ahora tenemos una gran generación también e intentaremos aprender de esa experiencia para superar ese límite, que fueron los cuartos de final.

- P: ¿Esa prórroga, ante Corea del Norte, sigue en su cabeza?

- R: No solo esa prórroga, también otras cosas de ese Campeonato del Mundo. Yo tengo una espina clavada a nivel personal y espero quitármela.