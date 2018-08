El Paseo de la Castellana regresa a la normalidad tras la huelga de taxistas

Madrid, 2 ago (EFECOM).- El Paseo de la Castellana ha regresado a la normalidad tras los tres días de paros y protestas que ha mantenido el sector del taxi, y desde primera hora de la mañana la circulación ha sido fluida y ya se ha podido observar una afluencia normalizada de taxistas en esta arteria y en el resto de la capital.

Después de conocer las propuestas trasladadas por el ministro de Fomento, José Luis Ávalos, a los gobiernos autonómicos para que, si lo desean, asuman la regulación de las licencias VTC, los taxistas de Madrid desconvocaron ayer por la noche los paros y las movilizaciones que llevaban sosteniendo desde hace tres días en el Paseo de la Castellana.

A primera hora de esta mañana la circulación de taxistas en la capital ya volvía a la normalidad al igual que la afluencia de vehículos en el Paseo de la Castellana; aun con todo, muchas de las paradas de taxis continúan prácticamente vacías ya que los conductores de estos vehículos con licencia acabada en número impar están vacaciones desde ayer día 1 de agosto.

"No hay mucho trabajo de momento, porque como se desconvocó a última hora hay mucha gente que todavía no sabe que había taxis. De hecho en 'My Taxi' todavía salía que estábamos en huelga a primera hora de esta mañana", ha explicado a Efe el único taxista estacionado en la parada del mismo Paseo de la Castellana.

Desde Chamartín, uno de los taxistas también ha afirmado que en esta estación "está todo tranquilo, porque la gente todavía no se ha enterado; mucha gente estaba durmiendo cuando se desconvocó", pero confía en que todo "vuelva a la normalidad" a lo largo de la mañana.