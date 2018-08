Márquez dice que "con 4 de 5 no se puede pedir más" en cien grandes premios

Brno , 2 ago .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) cumplirá cien grandes premios en la categoría de MotoGP con ocasión del Gran Premio de la República Checa que se disputa este fin de semana en el circuito de Brno y por ese motivo destacó que "con cuatro de cinco títulos mundiales no se puede pedir más".

"Cuando me lo empezaron a decir en Holanda me sorprendió, pues no los tenía contabilizados, pero sí que es cierto que pasa rápido el tiempo y eso significa que hay que disfrutarlo, no puedo pedir más en estos cien grandes premios, pues hemos disfrutado, hemos cometido errores y hemos mejorado, pero sobre todo con lo que me quedo es con los títulos mundiales, con cuatro de cinco no se puede pedir más", explicó Marc Márquez sobre su "cien cumple grandes premios".

Y, además, a una sola victoria de igualar a Jorge Lorenzo, motivo por el que recordó que "está claro que cuando igualas a nombres como Jorge Lorenzo, leyendas del motociclismo, es un orgullo, pero sé que Jorge Lorenzo, éste año, el que viene y el otro, va a seguir consiguiendo victorias, pero lo importante es que por edad nosotros vamos por detrás, así que en teoría tenemos más tiempo".

"La verdad es que tener estos cinco primeros años en MotoGP no me lo esperaba y empezar en Catar -2013-, con un primer podio en la primera y segunda carrera, es quizás lo más especial", recordó el piloto de Repsol Honda.

"Hubo momentos en los que me faltó a mí, en otros me lo dio el equipo, en otros le faltó al equipo y lo dio la moto y en otros le faltó a la moto y lo puse yo; es un compromiso entre todos y lo más importante es que desde que entré el primer día con Honda en MotoGP, en los cien grandes premios todos hemos aprendido de todo pero lo más importante, aquello que destaco, es que todos hemos navegado en la misma dirección en todo momento", señaló Márquez.

Márquez aseguró que siempre se ha sentido "respetado por Honda, me han hecho caso desde el primer momento, pero la tendencia de una moto es una y el carácter de una moto es uno, así que tienes que adaptar tu estilo de pilotaje a la moto y la moto a tu estilo de pilotaje, pero no puedes esperar cuando llegas a una fábrica que la fábrica lo espere todo del piloto o éste lo espere todo de la fábrica, es un compromiso de flexibilidad por las dos partes".

Y al referirse al Gran Premio de la República Checa, el piloto de Repsol Honda recordó que hizo un test en Brno, pero "en aquel entrenamiento hubo veinticinco grados de temperatura ambiente y cuarenta en el asfalto, condiciones perfectas, y por eso se rodó bien, pero ahora, con 34 grados que habrá y 50 en el asfalto, será más complicado".

Y de sus rivales de Yamaha y su debilidad, no se lo "creyó" demasiado pues "sí que hubo unas carreras que parecía que a la Yamaha le costaba un poco y que la Repsol Honda era muy superior, luego fue Ducati, pero éste es un campeonato de diecinueve carreras y lo más importante es ser constantes y nosotros vamos líderes, pero las dos Yamaha van segunda y tercera y algo están haciendo bien".

"Irán mejorando y hoy por hoy son los dos más peligrosos del campeonato, porque son los dos que están más cerca", recalcó Márquez.