Echezarreta: "Creo que me he sorprendido a mí misma, ha sido algo increíble"

Avilés, 2 ago (EFE).- La avilesina María Echezarreta "Cheza", campeona de Europa de fútbol sub-19, se ha mostrado hoy sorprendida con su logro, que considera increíble, ya que soñaba desde pequeña con llegar a ganar títulos.

"Creo que me he sorprendido a mí misma, ha sido algo increíble que nunca imaginas; siempre sueñas desde pequeña llegar a la selección y ganar títulos, pero ahora que te miras el cuello y te ves la medalla, te dices: 'madre mía dónde he llegado'", ha declarado la futbolista avilesina en una recepción ofrecida en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Mariví Monteserín.

Por su parte, la regidora local ha destacado la madurez de la deportista y lo claro que tiene las cosas, a pesar de sus 17 años de edad.

"Lo que me gusta de María es lo claro que tiene las cosas, lo madura que es para tener 17 años, creo que tiene los objetivos muy claros y una muy sólida formación a otros niveles, además del deportivo, y creo que eso es muy importante también para la vida", ha declarado Mariví Monteserín.