Una compañera de Casado admite que aprobó sin ir a clase ni entregar trabajos

Madrid, 2 ago (EFE).- Una compañera del máster del presidente del PP, Pablo Casado, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha reconocido hoy ante la juez que nunca fue a clase ni entregó ningún trabajo, lo que no le impidió obtener el título de posgrado.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la estudiante María Dolores Cancio se ha referido así durante su declaración como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel.

Cancio, que es profesora de la URJC y coautora de diversas publicaciones con el exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, ha asegurado que no asistió jamás a clase y que no necesitaba entregar trabajos.

Ella se limitaba, según las fuentes, a preguntarle a Álvarez Conde lo que debía o no hacer durante el máster, a lo que éste le respondía que no se preocupara por nada, que no hacía falta que hiciera nada.

Tanto es así que Cancio ha explicado que en aquella época era becaria de investigación en la universidad y que Álvarez Conde, para quien trabajaba, le dijo que si quería ser doctora que cursara el máster para poder acceder a unos estudios superiores.

Además, ha explicado que fue Conde quien le dio indicaciones sobre cómo tenía que hacer para que le convalidaran 40 créditos, como hizo el líder del PP, así como la devolución de las tasas por asignaturas convalidadas.

Todo lo contrario de lo que han manifestado las otras dos investigadas, María Mateo Feito y Alida Mas Taberner.

Feito, que tuvo dos cargos en Gobiernos de Mariano Rajoy en los ministerios de Empleo y Economía, ha dicho a la juez que ella sí que asistió a algunas clases y que tuvo que hacer trabajos para aprobar, al tiempo que ha reconocido que, cuando solicitó las convalidaciones, estas ya habían sido concedidas con anterioridad.

Mientras que Alida Mas Taberner, subsecretaria de la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana durante el gobierno de Francisco Camps, ha señalado que ella hizo el máster a distancia al encontrarse en Valencia, como así acordó con Conde.

Al igual que Cancio, las dos han admitido que fue Conde la persona que les ofreció el máster, aunque no han precisado el porqué, ni si fue a cambio de alguna prebenda.

Eso sí, tantos ellas como las otras tres estudiantes que han comparecido esta tarde han querido dejar claro que no hicieron ningún trabajo de fin de máster (TFM).

En su lugar, elaboraron un trabajo que han calificado como "itinerario", que supuestamente tenían que defender ante un tribunal, pero que, justo cuando se acercaba el día de comparecer ante el mismo, la dirección del Máster les aseguró que no hacía falta, porque ese trabajo final ya había sido calificado.

Tras su declaración, la juez ha mantenido la imputación de Feito y Cancio por el delito de prevaricación administrativa, mientras que a Más Taberner le ha añadido, además, el de cohecho impropio al tratarse de un alto cargo del gobierno valenciano.