Sigue el pulso contra el Gobierno israelí por la Ley del Estado Nación judío

Jerusalén, 1 ago (EFE).- Las críticas a la polémica Ley del Estado Nación judío siguen en el seno de la sociedad israelí, encabezadas por la minoría árabe -y en concreto los drusos-, los grupos de izquierda, el mundo académico y de la cultura e incluso el presidente, Reuvén Rivlin.

"La ley de Estado Nación es la peor que se ha aprobado en los setenta años de historia de Israel", declaró en una conferencia el diputado Salej Saad, diputado de la coalición de centro-izquierda opositora Unión Sionista y uno de los tres parlamentarios que ha recurrido la norma al Tribunal Supremo.

Para Saad, druso originario de Galilea, donde la población árabe tiene mucha presencia, y que sirvió durante años en el Ejército israelí, la nueva legislación -que otorga el derecho de autodeterminación solo a los judíos- supone un golpe frontal a la existencia en Israel de la minoría árabe-israelí, que constituye el 20 % del país.

"Esta ley confirma que soy un ciudadano que no pertenece a este Estado porque establece que Israel es solo para la nación judía", lamenta, y advierte que la norma, que afirma la identidad exclusivamente judía del país y retira el estatus del árabe como lengua cooficial "también va contra las minorías judías".

La primera objeción contra la controvertida legislación, aprobada el pasado 19 de julio, fue elevada al Supremo por los líderes de las comunidades drusas, y por iniciativa de Saad y dos miembros de la coalición gubernamental, Hamad Amar, del partido nacionalista Israel Beitenu (Israel Nuestro Hogar), y Akram Hason, del centrista Kulanu (Todos Nosotros).

El recurso, cuya resolución se espera a finales del próximo enero, exige que se mantenga el árabe como idioma oficial, se garantice la igualdad para las minorías y se invierta más en infraestructuras y viviendas en las localidades árabes.

Saad denuncia que la norma procede de un "Gobierno racista" que "solo satisface a la derecha", sobre todo a "todos aquellos que viven en los asentamientos (en territorio ocupado) y a los religiosos radicales", y ve necesario enmendarla para "garantizar los derechos de todos los ciudadanos".

El partido pacifista Meretz también recurrió la norma al considerar que "contradice la ley básica" de dignidad humana y libertad "en la que se basa el principio de igualdad".

La legislación, impulsada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, está levantando ampollas en el Ejército, entre las fuerzas drusas.

El jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, ha instado a los soldados a que "dejen los asuntos políticos fuera del Ejército", informó hoy a Efe una portavoz militar.

"Como un Ejército estatal popular, cuyo objetivo es proteger la seguridad de los residentes de Israel (...) estamos comprometidos a salvaguardar la dignidad humana, más allá del origen, religión o género. Así era y será siempre. Tenemos un compromiso con nuestra responsabilidad compartida y la camaradería de las tropas, con nuestros hermanos de las minorías drusa, beduina y otras que sirven en el Ejército", declaró, tratando de calmar las aguas.

El malestar preocupa a altos cargos militares, informó hoy la emisora estatal Kan, que advierte del temor a que la protesta crezca y genere una oleada de renuncias en las Fuerzas Armadas.

Varios ex altos cargos de Defensa, incluidos el exjefe del Estado Mayor Gabi Ashkenazi y los exjefes de los servicios de Inteligencia Mosad y Shin Bet Tamir Pardo y Yuval Diskin, han anunciado que acudirán a la manifestación de protesta el sábado en Tel Aviv, que se espera multitudinaria.

La semana pasada unos cien reservistas drusos expresaron sentirse excluidos de la sociedad a la que sirven, el diputado árabe-israelí Zuheir Bahlul, de Unión Sionista, renunció a su escaño y artistas, intelectuales y escritores -entre ellos David Grossman y Amos Oz- pidieron a Netanyahu derogar la ley.

El teniente druso Shadi Zidan, abandonó ayer el Ejército y escribió en Facebook: "Hasta hoy, lo he dado todo por el país. He arriesgado mi vida y honrado la bandera con orgullo. Hasta hoy canté el himno nacional porque estaba seguro de que este es mi país y yo soy igual a todos. Pero hoy rechacé por primera vez cantar el himno. Lo doy todo y más por el país y, al final, ¿soy un ciudadano de segunda clase?. No, gracias".

Otro oficial druso, el capitán Amir Yamal, fue suspendido tras escribir en esa red social que "cientos de soldados dejarán de servir y serán exentos del Ejército por tu decisión, Netanyahu".

Y un árabe israelí colgó ayer en un cementerio militar una pancarta en la que se leía "Os hemos convertido en caídos de segunda clase", mientras otra aseguraba: "A los drusos caídos en las batallas de Israel, perdonadnos. No hemos podido salvaguardar vuestro honor".