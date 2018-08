Sector alimentario alerta de que el "brexit" se está volviendo una pesadilla

Londres, 1 ago (EFE).- El director general de la Federación británica de Alimentación y Bebidas (FDF), Ian Wright, alertó hoy de que el "brexit" se está convirtiendo en un "motivo para tener pesadillas" e instó al Gobierno a explicar las implicaciones para el sector de una salida de la UE sin acuerdo.

En declaraciones al periódico "The i", Wright sostuvo que no es suficiente que el Ejecutivo de la primera ministra Theresa May prometa emitir documentos técnicos para asesorar a los negocios en el eventual caso de un "brexit" sin pacto con Bruselas.

"Los ministros estarían mejor informados si buscaran experiencia de trabajadores de la industria", opinó el directivo, al tiempo que pidió una reunión con el titular para el "brexit", Dominic Raab, para abordar estas cuestiones.

En los últimos días ha aumentado la especulación sobre el almacenamiento de alimentos y productos esenciales en caso de desabastecimiento por un salida del Reino Unido de la Unión Europea sin el necesario acuerdo.

Sobre este extremo, la prensa británica publicó que el Gobierno podría estar sopesando la posibilidad de involucrar al Ejercito para entregar suministros vitales en caso de que un "brexit" sin consenso bloqueara los puertos en el Reino Unido y provocara escasez de productos.

Sin embargo, esta semana el portavoz oficial de May rechazó esta teoría y aseguró que no tiene planes de implicar al Ejercito en ese escenario.

El director de la Asociación Británica del Sandwich y Comida para Llevar, Jim Winship, recordó esta semana que en el mundo actual "no se almacenan ingredientes".

"Probablemente habrá escasez, particularmente de tomates y lechuga que se compran muchas en España y en Europea, en general", alertó a la BBC.