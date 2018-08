Pablo Casado lamenta que el "populismo" aliente el "efecto llamada"

Ceuta, 1 ago (EFE).- El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha lamentado hoy que el "populismo" aliente el "efecto llamada" con la inmigración irregular y ha pedido una mayor colaboración con Marruecos y con los países de origen de los inmigrantes.

Casado ha realizado estas declaraciones durante una visita oficial a Ceuta, en la que ha saludado a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplazados en la frontera del Tarajal que separa la ciudad de Marruecos.

El dirigente del PP, acompañado por el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha recorrido el perímetro fronterizo con Marruecos y ha señalado que "Ceuta y Melilla representan cómo la integración cultural y la solidaridad con los vecinos de Marruecos y de otros países africanos es posible sin hacer demagogia y haciendo políticas responsables".

Ha pedido al Gobierno de España que "deje de hacer demagogia con el problema de la inmigración porque en apenas dos meses ha empeorado la situación, se ha producido un efecto llamada ya innegable con algunos gestos como la recepción del barco Aquarius.

En su opinión, esta situación está provocando que las mafias de trata de seres humanos y las redes de extorsión "perjudiquen a ellos y la propia seguridad de nuestras fronteras y a la sostenibilidad del estado de bienestar".

Ha defendido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "que hacen una labor encomiable defendiendo la frontera española aquí en Ceuta y en Melilla, de las agresiones que están sufriendo, condenando que les echen excrementos, cal viva y les intenten dar machetazos".

Pablo Casado ha dicho que Europa tiene que ayudar a España "a la hora de afrontar lo que tiene que ser el desarrollo económico de este continente" y ha vuelto a proponer un Plan Marshall con África "porque de nada servirá el control de las fronteras si hay millones de africanos buscando un futuro mejor".

Ha dicho que cuando gobernaba el PP hubo "una cooperación responsable con Marruecos, Mauritania o Senegal, pero ahora mismo el señor Sánchez está olvidando esa relación con esos países y está poniendo en jaque la seguridad de la propia policía y la Guardia Civil".

Pablo Casado, que ha estado también acompañado por el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha dicho que "es un drama, la izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos y te dicen que llevan un año escapando de sus aldeas, que son extorsionados antes de llegar y luego lo siguen siendo una vez que llegan a Europa".

El presidente del PP ha estimado que "no basta con buenismo y demagogia, hay que cooperar con esos países para que no les haga falta irse de sus casas y el control de las fronteras no es de derechas ni de izquierdas sino algo responsable y necesario".

Pablo Casado ha comentado que "gracias a la demagogia del PSOE" los traficantes de seres humanos que estaban con un millón de personas en las costas de Libia esperando para llegar a Italia "están variando sus rutas para acceder a Europa a través de Ceuta, Melilla, Algeciras o Almería, y eso es un problema de seguridad y de solidaridad".

Ha abogado por incrementar los agentes de Ceuta y Melilla y ha opinado que la inmigración debe ser "ordenada, regular y en igualdad de derechos y obligaciones porque no se puede decir que con el papeles para todos sea bueno".

Pablo Casado ha lamentado que algún partido "acuse y señale" a la Guardia Civil "como los que están limitando los derechos de los inmigrantes cuando es todo lo contrario" y ha comentado que "parece que algunos se les ha encendido el recordatorio que Ceuta y Melilla existe".

Además, ha defendido que "la seguridad tiene que ir unida a las libertades y lejos de un discurso xenófobo, racista y supremacista que algunos partidos precisamente de las mismas internacionales que algunos partidos populistas en España no estamos de acuerdo".

Tras visitar la frontera, el dirigente del PP ha participado en un acto de ofrenda de flores a la Virgen de África y ha presidido una junta directiva del PP ceutí.