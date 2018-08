Naranjo: Me decidí por el Tenerife porque es un gran club e insistió mucho

Santa Cruz de Tenerife, 1 ago (EFE).- El nuevo atacante del CD Tenerife, José Naranjo, ha explicado hoy que decidió aceptar la oferta del conjunto blanquiazul porque es "un gran club" y Alfonso Serrano, el secretario técnico, "insistió mucho" por incorporarlo.

"Estoy muy contento. Todos me han recibido muy bien y hoy ya he podido conocer y entrenarme junto a mis nuevos compañeros", ha dicho el jugador andaluz, quien tiene por delante un "reto bonito".

José Naranjo, que estaba entrenando en solitario en Bélgica, ha comentado que su propósito es "trabajar lo máximo posible" para llegar al inicio de liga, el lunes 20 de agosto.

"El míster seguro que saca lo mejor de mí. No tengo una posición definida. Me encuentro a gusto en banda izquierda, media punta o en el eje del ataque. Su idea me viene bien para mi juego", ha señalado.

"Siempre que venía a jugar a Tenerife, me ilusionaba. Todos me han hablado muy bien del club", ha insistido.

José Naranajo ha relatado que Alfonso Serrano llevaba detrás de él "desde hace mucho tiempo" y, ahora, "por fin se ha podido dar".

El atacante ha recordado que el CD Tenerife comenzará la temporada en Tarragona ante el Nástic, sobre lo que ha dicho que si marca no lo celebrará por respeto a su anterior equipo.