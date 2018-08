Expresidente de AUF declara ante Fiscalía uruguaya tras su polémica renuncia

Montevideo, 1 ago (EFE).- El expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Wilmar Valdez declaró este miércoles ante la Fiscalía de este país tras su polémica renuncia a la candidatura para la reelección luego de la filtración de grabaciones de voz que comprometerían su gestión.

"Fui citado como testigo a declarar, por supuesto que aporté los datos que yo tengo y simplemente ahora está todo en manos de la Justicia", expresó Valdez a la prensa tras declarar durante una hora y media ante la fiscal del caso, Silvia Pérez.

En este sentido, el miembro del Consejo de la FIFA dijo que aportó "todo lo que sabía" y lo "bueno", según él, es que ahora todo está en manos de la Fiscalía, aunque no brindó detalles sobre las grabaciones o las explicaciones que dio a la Fiscalía.

"Aporté toda la verdad, lo que yo sé y lo importante es que se investigue, que se aclare cuanto antes por el bien de todos", subrayó Valdez.

La renuncia del dirigente se produjo el pasado lunes "por motivos personales", tras la filtración de audios que comprometerían su imagen al frente de la AUF.

Además, otras versiones indican que habrían existido presiones e incluso amenazas para que se concretara la renuncia a la presidencia y a la reelección.

Sin embargo, Valdez insistió en que su decisión fue motivada únicamente "por razones particulares y familiares", e insistió en que el contenido de su carta de renuncia es el real.

Horas antes, el candidato a la presidencia de la AUF Arturo del Campo también compareció a la Fiscalía para declarar por haber admitido el pasado lunes que había recibido las grabaciones y consultado a un abogado al respecto.

"Vine en calidad de testigo, di toda la documentación que me pidieron y me voy muy tranquilo. Quiero que sepan que de no haber sido esto (la investigación) de oficio, yo hubiese hecho una denuncia", dijo el expresidente del Danubio a la prensa luego de declarar.

Del Campo también destacó que no se siente responsable por la polémica renuncia de Valdez, aunque admitió que no puede revelar el contenido de los audios o detallar lo que declaró ante la fiscal Pérez.

"Vine a cumplir como ciudadano para mostrar que procedí como persona de bien. Es lo único que siempre tuve claro, hay mucha gente que juzgó y para mí juzgó mal, y luego van a ver con el tiempo", afirmó.

Por otro lado, Del Campo dijo que "muchas cosas de la AUF" le dejan un sabor "muy desagradable" y una de ellas fue lo acontecido este martes, cuando las elecciones a presidente del organismo rector del fútbol uruguayo fueron suspendidas.

Ese mismo día, el periodista deportivo uruguayo Julio Ríos también declaró ante la fiscal Pérez en calidad de testigo y entregó los cuatro audios que provocaron la polémica.