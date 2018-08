La CNMV alerta de siete "chiringuitos" del Reino Unido, Italia y Malta

Madrid, 1 ago (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy las advertencias recibidas de las autoridades supervisoras del Reino Unido, Italia y Malta sobre siete entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En un comunicado remitido hoy, el supervisor británico ha avisado sobre las compañías Lindmand Group; My-personalloan (Clon) y Moneyfall (Clon), así como sus respectivas páginas web.

También recoge el aviso de la autoridad reguladora de Italia sobre la actividad de Madar Partners Ltd; Thinking Ahead Ltd and Kitano LTD y Trade Com Limited.