Aumenta malestar en drusos del Ejército israelí por la Ley del Estado Nación

Jerusalén, 1 ago (EFE).- El rechazo de algunos soldados a la Ley de Estado Nación, que declara con rango constitucional el carácter judío de Israel, ha causado preocupación en el Ejército, que han abandonado ya dos oficiales drusos.

Altos cargos militares están preocupados por el malestar que la ley -impulsada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y aprobada la pasada semana en el Parlamento- ha causado entre los soldados árabes, informó hoy la emisora de radio estatal Kan.

Existe el temor de que crezca la protesta y genere una oleada de renuncias en las Fuerzas Armadas, de las que en general no forman parte los ciudadanos árabes del país, a excepción de la comunidad drusa y beduina.

El jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, y el líder espiritual druso, jeque Muafak Tarif, hicieron ayer un llamamiento a los soldados para que dejen los asuntos políticos controvertidos "fuera del Ejército", informó hoy el diario Maariv.

"Como un Ejército estatal popular, cuyo objetivo es proteger la seguridad de los residentes de Israel (...) estamos comprometidos a salvaguardar la dignidad humana, más allá del origen, religión o género. Así era y así será siempre. Tenemos un compromiso con nuestra responsabilidad compartida y la camadería de las tropas, con nuestros hermanos de las minorías drusa, beduina y otras que sirven en el Ejército", declaró Eisenkot en un comunicado.

Varios antiguos altos cargos militares, incluidos el ex jefe del Estado Mayor, Gabi Ashkenazi; los ex jefes de los servicios de Inteligencia Mosad y Shin Bet, Tamir Pardo y Yuval Diskin; y el ex general de brigada Giora Inbar, han anunciado que acudirán a la manifestación del próximo sábado en Tel Aviv en contra de la ley.

Ayer dejó su puesto un segundo oficial druso, el teniente Shadi Zidan, que escribió en Facebook: "Hasta hoy, lo he dado todo por el país. He arriesgado mi vida y honrado la bandera con orgullo. Hasta hoy canté el himno nacional porque estaba seguro de que este es mi país y yo soy igual a todos. Pero hoy rechacé por primera vez cantar el himno. Lo doy todo y más por el país y, al final, ¿soy un ciudadano de segunda clase?. No, gracias".

Además de los dos que han abandonado el Ejército, otro oficial druso, el capitán Amir Yamal, fue suspendido tras escribir una dura crítica en la misma red social, en la que se consideraba tratado como ciudadano de segunda y aseguraba que "cientos de soldados dejarán de servir (...) en el Ejército por tu decisión, Netanyahu".

Ya se han presentado cuatro recursos en el Tribunal Supremo contra la ley, que parte de la sociedad considera discriminatoria hacia la minoría árabe, un 20 por ciento de la población israelí.

Una de ellas la presentó Mursi Abu Moj, alcalde de Baka el Gharbiya; otra, el partido pacifista Meretz, mientras que otra fue impulsada por tres diputados drusos (Salah Saad, Akram Hasson y Hamad Amar) y una cuarta fue presentada por diez ciudadanos, que piden modificar la ley para establecer que todos los privilegios que otorga a los judíos sean extensibles al resto de la población.