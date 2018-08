Araujo: "La velocidad del juego marca la diferencia del fútbol español"

Vigo, 1 ago (EFE).- El internacional mexicano Néstor Araújo aseguró estar "disfrutando" de sus primeras semanas en el Celta de Vigo, club al que llegó este verano para "triunfar" tras una exitosa carrera en el Santos Laguna.

"La velocidad del juego es lo que marca la diferencia entre el fútbol de acá y el de mi país. En México hay mucha calidad pero el juego es más pausado, aquí todo es un poco más rápido", declaró a la Agencia Efe el defensa central, que dice estar recuperado "al cien por cien" de la lesión que le impidió jugar el Mundial de Rusia.

Araújo afronta su primera etapa en el fútbol europeo con la responsabilidad que supone ser el fichaje más caro de un defensa en la historia del Celta, que pagó a su anterior club siete millones de euros, una cifra que supera claramente los cuatro que en el 2001 pagó al Mónaco por el chileno Pablo Contreras.

"Estoy ilusionado con hacer un buen campeonato. Esto es algo nuevo para mí y lo estoy disfrutando. La responsabilidad está siempre, la llevo conmigo independientemente de los pesos que hayan pagado", comentó el central, quien reconoce estar sorprendido por la calidad de la gastronomía gallega.

"Acá hay pescado de todo tipo y el marisco también es muy bueno. Y me ha sorprendido la carne. Pensé que no iba a ser tan buena por ser una ciudad de costa, me ha encantado", manifestó el futbolista, que también agradece poder salir "a tomar un café" por la ciudad.

"Acá puedes salir de casa a la hora que quieras, en México es más complicado", explicó Araujo, quien está llamado a ser un jugador importante en el sistema defensivo de Antonio Mohamed.