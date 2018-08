Advíncula: Me siento como en casa porque la camiseta es parecida a la de Perú

Madrid, 1 ago (EFE).- El internacional peruano Luis Advíncula aseguró en su presentación como nuevo jugador de Rayo Vallecano que se "siente como en casa" ya que "la camiseta es parecida a la de Perú".

"Al Rayo Vallecano se le conoce en Perú porque estuvo Christian Cueva, así que cuando tuve la posibilidad de venir aquí no lo dudé. Me siento en casa porque la camiseta es parecida a la de mi selección", declaró Advíncula.

EL internacional peruano se mostró ilusionado con su fichaje por el Rayo Vallecano: "Estoy cumpliendo un sueño por venir a jugar a la mejor liga del mundo".

Un salto a Europa que ya dio con su fichaje por el Hoffenheim alemán en 2013 pero tras varias cesiones no logró afianzarse. "Era muy joven, ahora estoy más consolidado y con las ganas de hacer las cosas bien", declaró.

"Soy un jugador que no da ninguna pelota por perdida. Me gusta atacar pero trato de cuidar mi zona defensiva", explicó sobre su estilo de juego.

Advíncula también habló de que su fichaje supone una oportunidad para los jugadores peruanos: "Todos los peruanos aspiramos a dar este salto, como poder ir a México (jugó en Tigres y en Lobos) y esta es una oportunidad de hacer las cosas bien y que se fijen en nosotros".

"Siento mucha responsabilidad porque represento a todo Perú que me va a estar viendo. Los peruanos nos apoyan en todos lados y solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos, aseguró sobre el seguimiento que tendrá en su nueva etapa en España.

Aunque esto no le supone una presión añadida: "El jugador siempre está acostumbrado a la presión, me lo tomo como una oportunidad de hacer las cosas bien".

Para finalizar Advíncula aseguró que su objetivo es contribuir para que el equipo "siga en Primera División" y que no tiene un interés especial en enfrentarse con algún jugador ya que "en el campo somos once contra once".