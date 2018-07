Los taxistas de Zaragoza votan hoy en asamblea si continúan la huelga

Zaragoza, 31 jul (EFE).- El presidente de la Asociación Provincial Autotaxi de Zaragoza, Mariano Morón, informará esta tarde de los detalles de la reunión mantenida ayer con el Ministerio de Fomento en una asamblea en la que se acordará si se ratifica la huelga.

Así lo ha indicado a EFE Morón, quien ha apuntado que no le convencieron los argumentos de Fomento, ya que no se plasmó en la nota de prensa lo que se había tratado en la reunión.

"Queríamos un documento explícito y la nota emitida es muy genérica y no entra en detalles", ha denunciado.

El Ministerio de Fomento ofreció ayer un nuevo marco normativo para las licencias VTC a mediados de septiembre y la elaboración el viernes en el Consejo de Ministros de una declaración política de compromiso con el sector del taxi, con una "hoja de ruta".

La Asociación Provincial Autotaxi de Zaragoza, que aglutina a 1.600 de las 1.777 licencias existentes en la ciudad, el 95 %, se ha desmarcado de la caravana de taxis que circularon ayer tocando el claxon.

No descarta su presidente, no obstante, que se pueda convocar una manifestación si los paros "no son suficientes", entre otras acciones.