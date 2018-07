Slim afirma que FCC está preparada para iniciar una gran etapa de crecimiento

(Actualiza la EC2436 con más declaraciones de Slim)

Ha subrayado que cuando hace tres años y medio entró en la empresa ésta presentaba un coste financiero "muy alto" que creaba "graves problemas de operación".

Sin embargo, tras su reestructuración, FCC es ahora una empresa con capacidad y flexibilidad "para participar en grandes obras de infraestructura, continuar haciendo sus inversiones y reanudar el desarrollo que por muchos años tuvo".

Ha subrayado que la deuda corporativa del grupo se situará en diciembre de este año (en cifras proforma) en 1.386 millones de euros, frente a los 4.983,2 que presentaba en septiembre de 2014.

La reestructuración financiera ha permitido además reducir los gastos financieros desde los 388,5 a 65 millones de euros, que el gasto por intereses, al que ha calificado de "sangría", pase de 478,5 a 90,3 millones con una tasa anual que ha bajado del 5,8 al 2,25 %.

Esa situación financiera, ligada a gastos de administración y gastos fijos, presionaba a entrar en negocios "que no eran claramente rentables", ha subrayado Slim, quien ha apuntado que cuando entró en FCC "frenaron las nuevas inversiones y dejaron en suspenso la venta de activos que se estaban vendiendo muy por debajo de su valor", como es el caso de Realia.

Entre los principios aplicados para transformar del grupo constructor y de servicios, Slim ha subrayado el de "no vender por debajo de costes", o lo que es lo mismo, "no coger cualquier proyecto si no tiene sentido racional la oferta que estamos haciendo".

"Es un principio en el que vamos a seguir insistiendo y no pensar que de repente va a haber algún milagro que va a permitir que venga un ingreso de manera irracional", ha subrayado el empresario mexicano.

Además, han apostado por simplificar estructuras para reducir al mínimo los niveles jerárquicos, estar siempre activos en lo que respecta a la modernización de la compañía y no limitarla nunca a sur propietarios ni administradores.

"No hay reto que no podamos alcanzar teniendo claro los objetivos y conociendo los instrumentos", ha subrayado Slim, quien ha añadido que "todos los tiempos son buenos para quien sabe trabajar y tiene con qué hacerlo" y que "hay que adaptarse a las circunstancias y no querer que las circunstancias se adapten a nosotros".

Durante su presentación, ha subrayado que FCC (incluidos suelos de Realia, de la que controla el 36 %) cuenta con una reserva inmobiliaria que suma 4,4 millones de metros cuadrados, de los que 1,59 ya están en desarrollo.