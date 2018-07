Del Pozo: "Quiero que Celso Borges se quede, es muy importante"

La Coruña, 31 jul (EFE).- El director deportivo del Deportivo, Carmelo del Pozo, dejó claro este martes que está haciendo todo lo posible para que el internacional costarricense Celso Borges renuncie a las ofertas que tiene y se quede en el conjunto coruñés por la importancia que tiene en el césped y el vestuario.

"Quiero que Celso Borges se quede, es muy importante en el rol que juega dentro y fuera del vestuario y estoy luchando por que se quede", comentó en rueda de prensa tras presentar al lateral David Simón.

Del Pozo admitió que el centrocampista "tiene ofertas" y le ha "demostrado que es un señor con mayúsculas".

Borges, que se demoró en su regreso de vacaciones por un malentendido con la fecha de retorno, acaba contrato en 2019, pero por ahora el club no le va a ofrecer la renovación.

"No es el momento. No estamos en posición de ventaja. Lo que le puedo dar no llega a una quinta parte de lo que le pueden dar en otros sitios. Nosotros le vamos a dar todo lo que tengamos", indicó el responsable del área deportiva.

Tampoco "es momento de sentarse a hablar" con otro deportivista, Borja Valle, de la renovación de su contrato y le mandó un recado después de que el pasado sábado pusiera en duda su continuidad.

"Es importante que no se olvide que la oportunidad de estar en Primera se la brindó el Deportivo. Hay una posibilidad de salida marcada por su cláusula y si hay una operación que le interesa se tiene que beneficiar el Deportivo", apuntó Del Pozo, quien consideró que el extremo será un "jugador importante" en Segunda A.

Y no fue el único mensaje que mandó a la plantilla el director deportivo del conjunto blanquiazul, quien aseguró que los jugadores deben estar agradecidos al Deportivo por ficharles.

"Los jugadores no se tienen que olvidar que en su momento el Deportivo apostó por ellos y los puso en el escaparate, algunos con traspasos, otros trayéndole de otra categoría, otros trayéndoles de África que no tenían ni ropa y vinieron. El que no lo entienda va a tener un problema", expuso.

Reconoció que en su cabeza tiene "dos o tres salidas y dos o tres entradas", indicó que pueden estar "cercanas" las salidas, admitió que tiene "los recambios preparados", y advirtió de que no va a "cerrar la puerta a nadie".

De Sidnei, que rompió las negociaciones para ser traspasado al Krasnodar ruso, dijo que "tiene ofertas" pero deben "cuadrarle al jugador y, fundamentalmente, al Deportivo".

En situación similar se encuentra otro brasileño, Guiherme dos Santos: "Es jugador del primer equipo en este momento y nosotros no vamos a regalar a nadie".

Del argentino Fede Cartabia dijo que es "importante" para el Deportivo y "salvo que le salga una propuesta superinteresante", tiene previsto quedarse en la plantilla.

Sobre Raúl Albentosa indicó que para él es uno de los "cuatro centrales" de la plantilla, "uno más", y advirtió de que si tiene "ofertas, que las ponga encima de la mesa" porque tiene recambio.

Del polaco Przemyslaw Tyton, dijo que "al segundo día" de llegar él al equipo le transmitió que contaba con dos porteros y Francis, por lo que saldrá del Deportivo, con el que tiene un año más de contrato.

Por otra parte, Del Pozo aseguró que el equipo se "entrena" esta pretemporada a "un ritmo diferente" al que tenía con anterioridad.