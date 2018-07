El piloto de Fórmula Uno Carlos Sainz se pone a los mandos del Mapfre

Palma, 31 jul (EFE).- El piloto de Fórmula Uno Carlos Sainz (Renault) navegó este martes en el barco VO65 Mapfre, subcampeón del mundo, junto al patrón de la embarcación Xabi Fernández, en la segunda jornada de la 37 Copa del Rey de vela que se disputa en la bahía de Palma.

Tras saludar al rey Felipe VI poco antes del inicio de las pruebas en las que participan 154 barcos en representación de 29 países, Sainz cambió la velocidad que imprime a los coches que pilota en la Fórmula Uno por la experiencia de navegar a toda vela durante cuatro horas.

"Se pueden sacar muchas semejanzas entre ambos mundos, sobre todo cómo optimizan los factores que tienen a su disposición: viento, velas, tripulación", destacó el piloto.

"Al final un equipo es muy parecido a la Fórmula Uno y se basa en optimizar todos los recursos que tienes para ir lo más rápido posible", añadió.

Según el piloto del Renault, "en Fórmula Uno obviamente estás solo, muy concentrado, no piensas en absolutamente nada que no sea el semáforo y en reaccionar lo antes posible a él".

"Antes hay mucha preparación mental y hay que estar muy centrado en la estrategia; y me imagino que es muy parecido aquí, como vemos: cruzar la línea con el tiempo exacto y lo más rápido posible", subrayó.

Xabi Fernández, campeón olímpico y con seis vueltas a mundo a vela en su currículum, dijo que Sainz "ha batido el récord de velocidad del día llevando el barco a 18,5 nudos".

"No se le da nada mal", destacó, sonriendo, el patrón del Mapfre.

Para Sainz "llevar un barco de estos a 18 nudos es una barbaridad".

"Da sensación de velocidad ,que es lo que a mí me gusta, hemos tenido un par de rachas de viento que las hemos sabido aprovechar. Sé que soy un privilegiado por haber navegado aquí. Gracias a la tripulación que me ha hecho sentir como en casa. He aprendido un montón sobre vela y navegación. A repetir pronto seguro", manifestó el piloto de Renault.