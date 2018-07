Pere Navarro advierte: Cada vez "corremos más" en las carreteras

Madrid, 31 jul (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido hoy de que cada vez "corremos más" en las carreteras españolas, y ha recordado que "en seguridad vial lo que mata y agrava las lesiones" es este factor de siniestralidad.

Navarro ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras recibir a los moteros "embajadores" de la campaña "En la carretera, cerveza SIN" tras su recorrido por todo el país, una iniciativa promovida por Cerveceros de España con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT).

"Sospecho por los datos que he estado viendo que corremos más que cuando yo me fui de la DGT", ha comentado Pere Navarro recordando la primera etapa en la que ocupó este cargo durante el anterior Gobierno socialista.

Ha puesto como ejemplos que "a 60 kilómetros por hora en un atropello no se salva nadie, mientras que a 30 kilómetros por hora se salva el 95 por ciento, así como que a 80 kilómetros por hora necesitas 55 metros para parar, que es más de la mitad de un campo de fútbol".

De cara a la operación salida y regreso de vacaciones de final de julio y principios de agosto, Navarro ha dado otros consejos: "El primero, no utilizar el teléfono móvil, no chatear y no wasapear conduciendo porque es la primera causa que hay detrás de los accidentes mortales", ha recordado.

"Si alguien de los acompañantes ve que el conductor va a coger el teléfono móvil para chatear o para contestar, que le avise y que no le deje pues es su responsabilidad también no dejarle que se distraiga", ha apuntado.

Respecto al alcohol ha comentado: "Nadie puede decir 'es que no lo sabía'; todos los sabemos", en referencia a los riesgos a los que se exponen los conductores que beben al volante.

Navarro ha recordado que "para los ciclistas es verdad que la ley establece que tiene que haber un metro y medio de distancia" pero ha recomendado frenar cuando se vea a uno de ellos y solo adelantarle después de mirar la carretera. Al respecto ha apostillado: "Vamos a ver de qué manera podemos incorporar esto a la ley".

Por otra parte Pere Navarro ha informado de que hoy se ha publicado una orden ministerial que establece que todos los vehículos de emergencia van a ir con luz azul destellante.

Ha explicado que hasta ahora era la Policía la única que utilizaba esta luz azul y a partir de ahora bomberos y ambulancias van a llevarla para servicios de emergencia, con lo que España se adapta a Europa.