Marta Corredera: "Es una apuesta personal muy grande"

Valencia, 31 jul (EFE).- La internacional española Marta Corredera, que fue presentada este martes como nueva jugadora del Levante UD femenino, reconoció que fichar por el club valenciano ha sido una gran apuesta personal.

La futbolista de 26 años llega procedente del Atlético de Madrid, en el que jugó las dos últimas temporadas, tras haber militado con anterioridad en Espanyol, Sabadell, Barcelona y Arsenal.

"Desde los primeros contactos con el club tuve la sensación de ser querida. Es una apuesta personal muy grande, vengo con mucha ilusión. Tengo muchas ganas de empezar y de hacer cosas grandes con este equipo porque es un club con mucha historia pero de la historia no se vive siempre y, por eso, venimos para poner el nombre del Levante donde se merece", explicó.

Marta Corredera agradeció al Levante UD su apuesta por ella para este nuevo proyecto y destacó que lo que más le ha llamado la atención en estos primeros días es el trato del club a las jugadoras.

"Desde el primer momento, incluso antes de fichar, ya me sentía querida. Una de las cosas prioritarias es que estés cuidada como persona, no como futbolista, porque la persona es lo más importante y si la cuidas, al final la futbolista te va a rendir y va a estar contenta. Por eso, para mí ese trato personal que tiene el Levante con sus jugadoras es de admirar y es una de las cosas que más me ha gustado", comentó.

La jugadora también habló sobre sus primeros entrenamientos con sus nuevas compañeras. "Los entrenamientos están siendo muy intensos, hay un ritmo que pocas veces he visto en mi carrera. Para mí esa es una de las claves que debe tener un equipo y creo que estos entrenamientos son la cara y el espejo de todo lo que va ser el equipo esta temporada", destacó.

El presidente del club, Quico Catalán, le dio la bienvenida y le agradeció que aceptase ser jugadora del Levante UD. "Marta es una jugadora de reconocido prestigio a nivel nacional, ha sido pretendida por muchos equipos y que ella entendiera que el proyecto del Levante era el mejor para seguir creciendo como futbolista fue muy bonito para nosotros", afirmó.

Quico también hizo referencia al nuevo proyecto y resaltó: "Si somos capaces de ser humildes, de trabajar bien y de generar ese espíritu necesario para construir, conseguiremos que sean años muy bonitos para este club en la sección del fútbol femenino".