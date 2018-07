El estadounidense Fritz vence a Kokkinakis en inicio del Abierto de Los Cabos

Los Cabos , 31 jul .- El estadounidense Tylor Fritz mostró más sangre fría para llevarse dos 'tie break' y derrotar por 7-6 (6), 7-6(5) al australiano Thanasi Kokkinakis en la primera ronda del Abierto de tenis de Los Cabos.

En un partido en el que ambos mantuvieron el servicio y mostraron poca diferencia en su rendimiento, Fritz, séptimo favorito, se llevó la primera manga al sacar provecho de una desconcentración del rival cuando tuvo a mano el empate en la "muerte súbita" y falló una pelota.

La segunda manga fue parecida, los dos mostraron superioridad con el servicio. En el desempate Fritz rompió un 5-5 con un 'ace' a 224 kilómetros por hora y luego quebró el saque del rival para imponerse.

"Fue un partido cerrado, pude mantener bien el saque. Hacía mucho calor, pero no tuve problemas con eso. Resulto ser un partido muy cerrado y no me presioné porque estaba preparado por si el encuentro se iba a tres sets", dijo Fritz.

En segunda ronda el norteamericano enfrentará al japonés Yoshihito Nishioka, quien derrotó por 6-4, 6-4 al portugués Gastao Elías.

Nishioka manejó bien el 'drive' y quebró en el momento oportuno para acceder a la fase de los 16 mejores.

En otros encuentros de hoy el estadounidense Michael Mmoh derrotó por 6-3, 4-6, 6-1 a su compatriota Ernesto Escobedo, el sueco Elías Ymer, por 6-4, 6-4 al temible sacador croata Ivo Karlovic y el italiano Thomas Fabbiano por 5-7, 6-3, 7-5 a Takanyo Garanganga, de Zimbabue.

El Abierto de Los Cabos cuenta con una bolsa de 808.770 dólares y tiene el atractivo de ser un torneo en pista dura cerca de la frontera de Estados Unidos, lo cual aprecian los jugadores como parte de su adiestramiento para la gira que concluirá con el Abierto de Estados Unidos que empezará el 27 de agosto próximo.

Los principales favoritos que entrarán en acción a partir de este martes en la segunda ronda con el argentino Juan Martín del Potro, cuarta raqueta del mundo, el italiano Fabio Fognini (15), el bosnio Damir Dzumhur (24), el francés Adrian Mannarino (25), y el estadounidense Sam Quarrey (28), campeón el pasado año.