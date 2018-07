David Simón afirma que salió de Las Palmas porque "necesitaba un cambio"

A Coruña, 31 jul (EFE).- El futbolista David Simón, nuevo jugador del RC Deportivo, ha explicado hoy que salió de la UD Las Palmas porque "necesitaba un cambio" y que se decantó por la propuesta del equipo coruñés porque es "un equipo grande" y porque los precedentes de otros canarios le avalan, como Manuel Pablo García o Juan Carlos Valerón.

"Necesitaba un cambio ya. Desde que terminó la temporada le comuniqué a Las Palmas que me quería ir, ellos querían contar conmigo, pero yo siempre he sido profesional allí, nunca he dado problemas y el presidente de Las Palmas lo entendió aunque costó un poco. El compromiso y profesionalidad que he tenido me han llevado a un acuerdo", comentó.

En su presentación, indicó que uno de los motivos que le llevó a salir del equipo canario, en el que se formó como jugador y con el que llegó a Primera División, es que, a su juicio, la temporada pasada "merecía más oportunidades" en el terreno de juego y ha "venido a buscarlas" al Deportivo.

"Puse las ofertas que tenía junto a la del Deportivo y este es un equipo grande, histórico, a otros canarios les ha ido bien aquí y siempre fue mi primera opción", señaló Simón, que rescindió su contrato con la UD Las Palmas horas antes de ser incorporado por el conjunto coruñés.

Recordó que Manuel Pablo, que actualmente forma parte del cuerpo técnico del filial del Deportivo, fue "un referente" para él en el lateral derecho, su posición, "porque es canario y por todo lo que consiguió".

El director deportivo del club, Carmelo del Pozo, agradeció el compromiso de David Simón para incorporarse al conjunto coruñés.

"Sin tener la situación cerrada literalmente mantuvo un compromiso personal importante que es de agradecer porque tenía encima de la mesa otras opciones, con papeles hasta más importantes económicamente y entendió que el proyecto era muy bueno", sostuvo el responsable del área deportiva del equipo blanquiazul.