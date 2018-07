Carmen Ramos: "El nivel del heptatlón en España ha aumentado una barbaridad"

Valencia, 31 jul (EFE).- Carmen Ramos, que a sus 20 años ostenta el récord nacional de heptatlón, destacó que el nivel de esta modalidad ha aumentado "una barbaridad" y se mostró ilusionada por su primera partición en Berlín en unos Europeos absolutos.

Las castellonense, que logró el récord nacional hace menos de un mes en Soria durante el nacional sub-23, encabeza una hornada de combineras españolas ilusionante junto a María Vicente, campeona mundial sub-17, y Claudia Conte, que el pasado lunes logró el récord nacional sub-20 en Francia con 5.818 puntos.

"El nivel del heptatlón en España ha aumentado una barbaridad. Está muy bien el alto nivel que hay en chicas porque eso nos ayudará a crecer y mejorar a las tres", aseguró Ramos en un acto del Proyecto FER, del que también forman parte otros cuatro atletas españoles que competirán en Berlín.

La joven atleta española reconoció que batir el récord nacional, que ostentaba María Peinado desde 2002 y que igualó Laura Ginés en 2012, fue una sorpresa y que no se esperaba poder debutar en unos Europeos absolutos sin haber participado antes en unos sub-23.

"Fue algo inesperado. Lo de acudir a Berlín es algo que no me lo creí hasta que vi las listas. Estoy muy emocionada de poder competir en un absoluto", admitió la pupila de Manoli Alonso.

La atleta del Playas de Castellón, que no participó en los Campeonatos de España la pasada semana en Getafe por una pequeña rotura en un cuádriceps, aseguró que ya está recuperada de esa lesión.

Ramos, que se convirtió en la primera heptatleta española en superar los 5.900 puntos, indicó que "es una marca que se puede mejorar" si está "al mismo nivel".

En el mismo acto del Proyecto FER estuvo también la saltadora Fátima Diame, quien también debutará en Berlín en unos Europeos absolutos e informó de que finalmente competirá en salto de longitud y no en triple salto.

"En el Europeo sub-23 me hice daño en el tobillo que es mi pierna de batida en el triple y por eso he elegido longitud para que no se agrave el problema. Pero el año que viene seguiré saltando triple, aunque me gusta más la longitud, es mi prueba", apuntó.

La atleta del Valencia Esports, de 20 años, avisó de que en Berlín "el podio está muy difícil". "Pero voy a disfrutar y a por marca personal y ya se verá", añadió.

Por último, aventuró que para llegar a la final habrá que saltar entre 6,60 y 6,70 metros, una distancia que ve factible alcanzar.