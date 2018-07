Wilmar Valdez renuncia a la presidencia de la AUF por "motivos familiares"

Montevideo, 30 jul (EFE).- El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Wilmar Valdez, renunció este lunes al cargo por razones "estrictamente familiares y personales", y también a su candidatura para repetir mandato, un día antes de las elecciones a la presidencia de la institución.

A través de una carta, Valdez subrayó que su decisión no está relacionada ni con "la etapa electoral" ni con las "especulaciones y rumores" sobre él.

"Deseo expresamente destacar que haya existido cualquier presión indebida, amenaza o extorsión sobre mi persona con el objetivo de tomar esta decisión", señala en el documento.

Valdez, que asumió la presidencia de la AUF en 2014, explica que hace estas aclaraciones respecto a "una serie de especulaciones y rumores que tomaron estado público en las últimas horas", después de que medios locales hayan indicado la supuesta existencia de unos audios que comprometerían al presidente.

Este domingo, en una entrevista con el programa televisivo Punto Penal de Canal 10, Valdez reconoció la existencia de esos audios y dijo estar arrepentido de sus comentarios en los mismos.

"De lo que me arrepiento es de haber hablado de determinadas personas en determinado contexto, en una conversación privada que la verdad nunca me imaginé que me estuvieran grabando", explicó en la filmación de Canal 10.

Con la renuncia de Valdez, el expresidente de la segunda División Profesional Eduardo Abulafia y el expresidente del club Danubio Arturo del Campo serán los únicos candidatos a la presidencia de la AUF este martes.

Pese a haber renunciado a su cargo, el escribano de profesión sigue siendo miembro del Consejo de la FIFA, puesto que asumió en 2016, y del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Según afirmó Valdez a Punto Penal, su continuidad en el cargo de la FIFA se discutirá "con el nuevo presidente de la AUF".