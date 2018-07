Unos 1.500 taxistas ocupan con sus vehículos el centro de Valencia

Valencia, 30 jul (EFE).- Unos 1.500 taxis han ocupado las principales vías del centro de Valencia y han cortado al tráfico la calle Colón, donde se ubica la Delegación del Gobierno, y el puente del Real, mientras han dejado un único carril libre en calles próximas, lo que ha ocasionado tráfico denso por estas vías.

A última hora de la mañana los taxistas de Valencia han parado sus vehículos en la calle Colón como protesta por la concesión de licencias VTC y piden el cumplimiento de la proporción 1/30, a la espera de los resultados de la reunión del sector con el Ministerio de Fomento.

El secretario general de la Federación Sindical del Taxi, Juan José López, ha manifestado desde la concentración en la calle Colón que si la posición del ministerio es "negativa", mañana se realizarán acciones "más contundentes", siempre respetando la legalidad.

"El sector está harto de que esto se vaya dilatando en el tiempo y que cada vez haya más VTC: aquí en Valencia hay 1.800 VTC de 3.000 taxis que somos", según López, para afirmar que se han visto abocados a emprender "estas acciones lamentables para nosotros y para la ciudadanía".

Para el presidente de Elite Taxi Valencia, Rafael Climent, hay un "desajuste" en la oferta y la demanda de los servicios que afecta tanto al tránsito de la población de la ciudad como a la competencia entre los profesionales del sector, y por eso reclama que se cumpla la legalidad.

Climent ha dicho que no pueden competir con los VTC porque no tienen "las mismas reglas del juego. Pueden modificar las tarifas, nosotros no podemos modificar nada", ha lamentado.