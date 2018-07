Los taxistas españoles mantienen huelga a la espera de reunión con Gobierno

Madrid, 30 jul (EFE).- Los taxistas de las principales ciudades españolas mantienen hoy la huelga y las movilizaciones contra la proliferación de licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor), a la espera de la reunión que mantendrán en el Ministerio de Fomento.

En Madrid, los taxistas dejaron sin servicio al aeropuerto de la capital y las estaciones de tren, donde solo transportan y de forma gratuita a ancianos, enfermos, embarazadas o personas con movilidad reducida.

Las primeras horas de la mañana transcurrieron sin incidentes en la capital y los taxistas comunicaban con carteles en español y en inglés a los viajeros que llegan tanto al aeropuerto como a las estaciones de tren una manera alternativa para trasladarse por la ciudad.

Por otra parte, en Barcelona, ciudad donde comenzaron las protestas la semana pasada, unos 1.500 taxistas mantienen colapsado el centro de la ciudad e impiden la circulación en el Paseo de Gracia, una de las principales arterias de la ciudad.

Las mayores asociaciones y federaciones del sector del taxi se reúnen hoy en el Ministerio de Fomento y "en función de los resultados habrá más movilizaciones y mantendremos la convocatoria de huelga", afirmó el secretario del Sindicato del Taxi de Catalunya (STAC), Antoni Cervós.

José Miguel Fúnez, responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, explicó que aguardan con "grandes expectativas" esa reunión, pero advirtió de que si no atienden sus reivindicaciones la huelga se convertirá en indefinida.

Las protestas, que comenzaron en Barcelona, se extendieron a Madrid y a otras ciudades españolas como Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Mallorca o Bilbao, que registran estos meses uno de los mayores niveles de ocupación anual por el turismo veraniego.

Los taxistas piden que la regulación de las VTC, que operan a través de plataformas como Cabify o Uber, pasen del Gobierno español a las comunidades autónomas (regiones) y los municipios, que son los que abordan los problemas de circulación, movilidad y medio ambiente.

Demandan también que, como marca la ley, los vehículos VTC regresen a sus bases cuando acaban un servicio y no se queden circulando o aparcados a la espera de captar nuevos clientes, y que no haya más de una licencia VTC por cada treinta taxis, proporción que, en su opinión no se respeta.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, pidió hoy a los taxistas que no utilicen la presión a los turistas en el conflicto que tienen planteado porque "vivimos del turismo" y "afecta a la actividad económica".