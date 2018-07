Silva: "Esperemos que no sea una cesión sino algo a largo plazo"

Madrid, 30 jul (EFE).- Jonathan Silva, lateral izquierdo incorporado como cedido por el Leganés procedente del Sporting de Portugal, mostró su deseo que de esta vinculación se prolongue en el tiempo y los madrileños ejerzan a final de curso la opción de compra que poseen.

"En la operación fue importante todo. Fue algo en general. Parte de la dirigencia, del cuerpo técnico, de nosotros... Se ha hecho la transferencia y esperemos que no sea una cesión sino algo a largo plazo", comentó durante su presentación.

"Quería agradecer la disposición de ellos. Sentí un aprecio mutuo entre ambos, esto me hizo estar aquí. Estoy contento de estar en el Leganés. Quería aprovechar también para decir que el grupo me ha recibido muy bien y el cuerpo técnico también. Quiero seguir creciendo como he crecido estos años", declaró también.

En su nuevo club Silva se reencontrará con el técnico Mauricio Pellegrino: "Estar aquí era como estar en los otros clubes que estuve en Europa. Mauricio ya me conocía, estuve con él en Estudiantes. Ahora tratar de adaptarme al grupo, a los compañeros y a la liga española".

"Estamos en el mundo del fútbol desde hace tiempo y sabemos que es una de las ligas más fuertes del mundo junto con la inglesa y la italiana. Hay que adaptarse, hay que estar concentrado y atento. Me incorporé hace tiempo pero tenemos tiempo para conocernos mejor y adaptarnos al sistema de juego", señaló.

Sobre cómo han sido sus últimos meses, explicó: "Los primeros seis meses en el Sporting tras estar con Boca y ser campeón alterné bastantes partidos con Coentrao. En noviembre tuve una pequeña desgracia, me lesioné la rodilla. Estuve cuatro meses de recuperación. Fui a la Roma con opción de compra pero no tuve los minutos suficientes para quedarme ahí. Regresé y hoy por suerte estoy aquí muy contento".

El zaguero se definió como futbolista: "Es difícil definirse a uno mismo. Lo primero es que cumplo la función de defender y de no recibir goles. Luego, trato de aportar en ataque lo que pueda cuando el equipo está en mi lado. Eso es mi referencia con respecto al sistema de juego".

Además habló de que supone llevar el número cinco que dejó vacante el ex capitán Martín Mantovani: "Me lo dijeron cuando lo elegí. Él tuvo su proceso aquí y estoy muy contento de que lo haya hecho con este número. Espero poder aportar lo mismo o algo similar y seguir la línea similar a la que viene".

Durante su puesta de largo el argentino estuvo acompañado por el secretario técnico Txema Indias y por el director general Martín Ortega. Este último indicó: "Sabiendo de su trayectoria, estamos contentos y orgullosos de que haya pensado en el Leganés como el club idóneo para seguir su carrera profesional. Le queremos dar las gracias a él como a su representante por venir al club".