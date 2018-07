Rumí: el discurso de Casado sobre migración recuerda al Aznar "puro y duro"

Madrid, 30 jul (EFE).- La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha asegurado que el discurso del líder del PP, Pablo Casado, que cree que "desconoce profundamente" la situación migratoria, se parece al del ex presidente José María Aznar "puro y duro" y a del ministro del interior italiano Mateo Salvini.

"No se si lo que quiere decir el PP es que dejemos morir a estas personas en el Mediterráneo", ha preguntado Rumí, en declaraciones en la Ser, quien ha pedido que dejen al Gobierno hacer "una política migratoria seria y no de mirar para otro lado".

Ha recordado que la política del ex presidente Aznar "no tuvo buen resultado" y ha reprochado al Ejecutivo del PP no haber hecho nada "aunque sabía lo que iba a ocurrir".

Para Rumí, la situación es complicada y "compleja que hay que gestionarla, pero el Gobierno tiene los mecanismos y los programas para hacerla posible".

Respecto al salto masivo a la valla fronteriza de Ceuta el pasado jueves, la responsable de Migraciones se ha remitido a las palabras del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que negó que se hubieran producido "devoluciones en caliente".

"Se han de hacer las cosas correctamente y se han de respetar todas las leyes y los derechos humanos de todas las personas", ha dicho Rumí, quien ha añadido que "se tendrá que revisar todo lo que tiene que ver con esta normativa y ajustarlo a lo que venimos defendiendo".