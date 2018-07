Portugal extrema precauciones ante elevado riesgo de incendios esta semana

Lisboa, 30 jul (EFE).- Las autoridades portuguesas han extremado hoy las precauciones ante el incremento del riesgo de incendios forestales que se prevé esta semana, en la que las temperaturas superarán los 40 grados y soplarán fuertes vientos.

Todos los distritos del interior de Portugal están desde primera hora de hoy y hasta las 12.00 hora local (11.00 GMT) de mañana, martes, en alerta amarilla como medida de precaución, y durante esta semana se desplegarán equipos de bomberos a las consideradas "zonas críticas" para tener una respuesta más rápida en caso de fuego.

Así lo avanzó hoy la portavoz de la Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC) lusa, Patrícia Gaspar, en una rueda de prensa conjunta con representantes del Instituto Portugués de Mar y Atmósfera (IPMA) y la Dirección General de Salud (DGS).

El despliegue se realizará "sobre todo en las zonas más vulnerables", tradicionalmente el interior rural de Portugal, donde se posicionará de forma preventiva equipos de bomberos con tanques de agua ya listos.

También habrá patrullas adicionales de miembros de las Fuerzas Armadas lusas y la Guardia Nacional Republicana (cuerpo equivalente a la Guardia Civil española), así como dos aviones "de reconocimiento" que vigilarán posibles deflagraciones y esperan disuadir "comportamientos de riesgo" de los ciudadanos.

En este punto, el mensaje de la Protección Civil lusa ha sido tajante: "Tolerancia cero al uso del fuego en zona forestal", ha reiterado Gaspar durante su intervención, en la que ha instado a no fumar junto a la floresta ni hacer hogueras.

El escenario que esperan las autoridades portuguesas incluye temperaturas superiores a 40 grados esta semana y fuertes vientos a partir de mañana, martes, que se traducen en un "agravamiento de las condiciones de riesgo de incendio", en palabras del jefe de previsión del IPMA, Nuno Moreira.

"No es una situación que no hayamos tenido otros veranos", admitió Moreira, quien remarcó no obstante la necesidad de estar preparados.

En ese sentido, el Ministerio de Administración Interna, equivalente a la cartera de Interior, informó hoy en un comunicado que, ante esta previsión, ha pedido que el jueves regresen de Suecia los dos aviones anfibios que envió la semana pasada para ayudar a combatir los fuegos desatados en el país nórdico.