El Manchester United inaugura la era Lopetegui

Redacción deportes, 30 jul (EFE).- La era Julen Lopetegui comenzará este martes en el Real Madrid con un partido amistoso de prestigio ante el Manchester United, el primero de los tres rivales a los que se enfrentará en la International Champions Cup hasta el próximo 7 de agosto.

El técnico vasco, por fin, podrá sentarse en el banquillo de su nuevo equipo tras una llegada convulsa al club blanco después de ser destituido del cargo de seleccionador de España dos días antes del inicio del Mundial de Rusia. El anuncio de su fichaje por el Real Madrid fue el detonante de una crisis que acabó con su salida de "la Roja".

Desde entonces, Lopetegui vio el Mundial por la televisión, trabajó para confeccionar la pretemporada de su nuevo club y desde el pasado martes 16 de julio ya entrena a sus nuevos jugadores. Primero, lo hizo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y, desde este domingo, en tierras estadounidenses.

De momento, no ha podido trabajar con todos sus hombres porque muchos han tenido vacaciones por la disputa del Mundial. Algunos siguen fuera y otros como el alemán Toni Kroos, el costarricense Keylor Navas, los españoles Isco Alarcón, Nacho Fernández, Marco Asensio, Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Álvaro Odriozola, ya se han reincorporado a la pretemporada.

Lopeetgui aún no tiene a sus órdenes a los brasileños Marcelo Vieira y Carlos Enrique Casemiro, a los croatas Luka Modric y Mateo Kovacic, al francés Raphael Varane y al internacional español Sergio Ramos. Poco a poco, todos volverán para preparar la primera cita importante del curso, la Supercopa de Europa que disputará el Real Madrid en Tallin (Estonia) contra el Atlético el 15 de agosto.

Pero hasta que llegue el momento de tener a todos sus jugadores disponibles, Lopetegui tendrá que ir ensamblando al Real Madrid sin ellos. Tiene mucho trabajo por delante para sustituir a Cristiano Ronaldo, que después de nueve temporadas, no estará en un partido del Real Madrid.

El Manchester United será el rival que tendrá el "honor" de ser el primero en el que el Real Madrid juegue sin su emblema durante casi una década. Será un día extraño para el madridismo, que aún espera un fichaje de relumbrón para sustituir al luso.

De momento, sólo ha llegado el lateral derecho Odriozola, el brasileño Vinicius Junior, el portero ucraniano Andriy Lunin y jugadores que vuelven de cesiones como el noruego Martin Odegaard, el uruguayo Federico Valverde y el delantero Raúl de Tomás. Todos, seguramente, dispondrán de minutos ante el United.

También el galés Gareth Bale, el francés Karim Benzema, otros nombres de la primera plantilla del año pasado con hambre como Marcos Llorente, Dani Ceballos, Jesús Vallejo o Borja Mayoral y canteranos como Sergio Reguilón, Luismi Quezada, Jaime Seonane, Óscar Rodríguez, Franchu Feuillassier, Javi Sánchez, Sergio López, Adrián de la Fuente y José León.

Enfrente tendrán a un equipo con ganas de recuperarse del revolcón que sufrieron ante el Liverpool en su segundo partido de la International Champions Cup. El conjunto del técnico alemán Jurgen Klopp propinó un severo correctivo al cuadro de José Mourinho con una victoria contundente por 1-4.

Después, en rueda de prensa, el entrenador portugués pidió a sus dirigentes más fichajes y lamentó que su club no haya conseguido traer a ninguno de los cinco futbolistas que ha pedido. Además, señaló a los jugadores como la principal causa de la derrota porque no ha podido jugar ni con el 20 por ciento de su once titular.

Mourinho también lamentó la ausencia de muchos de sus hombres por vacaciones y dejó un recado al francés Anthony Martial, que abandonó la concentración por el nacimiento de su hijo: "Tuvo un bebé, que llegó con salud gracias a Dios. Debería estar aquí y no está", afirmó.

Con ese ambiente enrarecido, y con el recuerdo del pasado verano, en el que el Real Madrid ganó al United la Supercopa de Europa 2-1 en el Filip II Arena de Skopje en Macedonia, el conjunto inglés tratará de amargar al Real Madrid su estreno en la era Lopetegui, que tendrá continuidad con otros dos amistosos en Estados Unidos: ante el Juventus el 4 de agosto y frente al Roma el 7 del mismo mes.