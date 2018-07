Kevin: "Estoy aquí para pelear por un puesto"

Vigo, 30 jul (EFE).- Kevin Vázquez, lateral derecho del Celta de Vigo, reconoció este lunes que ganarle la titularidad a Hugo Mallo es "un reto" para él y señaló que llega al primer equipo con el objetivo de "pelear por un puesto" en el equipo titular.

"Ya me tocaba dar el salto a un primer equipo, y por suerte puedo hacerlo en casa. Ahora no estoy pensando en si me voy a ir o me voy a quedar, quiero conseguir minutos y pelear por un puesto aquí", declaró el canterano en su comparecencia ante los periodistas.

El futbolista gallego aseguró de que de momento Antonio Mohamed no le confirmó que tiene un puesto garantizado en la plantilla: "Hasta que se cierre la plantilla y esté todo listo, creo que no será seguro al cien por cien de que me quedaré. Mientras tanto estaré tranquilo".

El lateral, que tuvo que retrasar unos días su puesta a punto debido a una herida en un pie, se mostró satisfecho con su rendimiento en el partido amistoso del pasado viernes contra el Braga en tierras portuguesas.

"Jugué 15 minutos y creo que hice un buen trabajo. Es difícil suplir a Hugo Mallo pero creo que tengo la capacidad de conseguirlo. Es un reto muy grande sustituir a Mallo pero estoy dispuesto a pelear", manifestó Kevin, quien confesó sentirse "más a gusto" jugando con una defensa de cuatro defensa que con una de cinco.