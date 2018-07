Keko asegura que regresa con más experiencia a un proyecto "muy ilusionante"

Valladolid, 30 jul (EFE).- El centrocampista del Real Valladolid Sergio Gontán Gallardo "Keko" ha comentado este lunes durante su presentación como nuevo jugador del conjunto vallisoletano que llega "con muchas ganas" a un proyecto "muy ilusionante" y que durante los ocho años que han pasado desde su anterior etapa en el club ha acumulado "mucha experiencia".

El futbolista madrileño debutó en Primera División con el Atlético de Madrid y ya jugó en el Real Valladolid en la temporada 2009/2010, aunque ha reconocido que entonces llegó en una situación "totalmente diferente" porque el equipo estaba atravesado momentos difíciles y, además, ahora viene "con más oficio".

"Vine siendo un niño para aprender y hoy vengo con experiencia para aportar todo lo que pueda, aquí me sentí como en casa y espero dar todo lo que puedo aportar", ha manifestado ante los periodistas.

Keko ha explicado que cuando surgió la opción de venir a Valladolid no lo dudó. "Aquí empecé como profesional y quiero ayudar en todo lo posible al equipo, tengo claro que voy a dejarme todo por esta camiseta aunque no prometo resultados porque yo solo he venido a jugar al fútbol", ha subrayado el extremo madrileño.

"El entrenador (Sergio González) me ha dicho que confía en mí, que me quería en su equipo y eso también me ha animado", ha agregado.

Keko, que llega como cedido por el Málaga, se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y, tras su referida etapa en el Real Valladolid, encadenó sendas cesiones al Girona y el Cartagena.

Pasó también por el fútbol italiano, concretamente por el Grosetto y el Catania, antes de destacar en el Albacete, lo que le permitió firmar por el Eibar ya en Primera División y después, fue traspasado al Málaga en la temporada 2016/17.