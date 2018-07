El expresidente Robert Mugabe vota en las elecciones generales de Zimbabue

Harare, 30 jul (EFE).- El expresidente Robert Mugabe votó hoy en las elecciones generales que se celebran en Zimbabue, en las que, por primera vez, no es candidato desde la independencia del país en 1980.

Mugabe acudió a un colegio electoral de la capital, Harare, acompañado por su mujer, Grace Mugabe, y su hija Bona Mugabe.

El expresidente, de 94 años, fue recibido por una muchedumbre aclamándole por su apodo tribal y enseñándole símbolos de la coalición opositora Movimiento por el Cambio Democrático (MDC).

Ayer, domingo, durante la jornada de reflexión, en su primera comparecencia pública desde marzo, y una de las pocas desde que fue desahuciado del poder en noviembre, Mugabe aseguró que no votará "por aquellos que me atormentaron" y dejó entrever que lo hará por el principal candidato opositor, Nelson Chamisa.

"No puedo votar por quienes me han atormentado, a quienes me tienen de esta manera. No puedo votar a la (gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico) ZANU-PF", explicó, en relación al hecho de que el partido, que él fundó, le "expulsó" tras una asonada que calificó una vez más como un "verdadero golpe de Estado".

Más de 5,6 millones de zimbabuenses están convocados hoy en casi 11.000 centros de votación en unas elecciones que son también municipales y legislativas, aunque el foco está puesto en las presidenciales, a las que se presentan 23 candidatos.

Los dos principales candidatos presidenciales, el oficialista y presidente Emmerson Mnangagwa y el opositor Nelson Chamisa, depositaron sus votos en una jornada que transcurre sin incidentes relevantes.

En una rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Electoral de Zimbabue, Justice Chigumba, consideró que la votación se está realizando de forma pacífica y que la participación está siendo alta, aunque no facilitó cifras.