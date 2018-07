Círculo del Agua advierte a Ribera de que debe aprobar trasvases en verano

Murcia, 30 jul (EFE).- El Círculo del Agua ha advertido hoy a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que debe aprobar en los próximos dos meses sendos envíos de 20 hectómetros cúbicos procedentes del trasvase Tajo-Segura porque, de lo contrario, "sería una declaración de intenciones manifiesta" contra esta infraestructura.

En rueda de prensa tras la reunión de este foro, donde están agrupados asociaciones y organizaciones agrarias y sociales del sureste español, el presidente del Círculo del Agua y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha asegurado que las declaraciones de Ribera sobre esta infraestructura han creado "resquemor".

Tras aclarar que los embalses de cabecera estarán en nivel 3 y que la decisión será "discrecional" por parte de la ministra del ramo, ha recordado que siempre se han enviado en esa franja 20 hectómetros cúbicos desde que se aprobó la Ley del Memorándum y que en la actualidad hay 240 hectómetros cúbicos de "colchón" hasta el nivel 4 que prohíbe los trasvases.

"No queremos ponernos la venda antes de la herida, sólo comprobar que en el botiquín hay vendas por si acaso llega la herida", ha declarado Jiménez para justificar la reunión celebrada hoy, aunque ha revelado que el nivel 3 "dejará a las claras" las intenciones de Ribera hacia esta infraestructura, ya que es una franja en la que "siempre se ha trasvasado" anteriormente.

El presidente del Scrats ha remarcado que es "impensable" que no se vaya a decretar el trasvase los primeros días de agosto durante la reunión de la Comisión de Explotación, que luego debe refrendar Ribera mediante un decreto.

"Que nadie piense en otra cosa que trasvasar 20 hectómetros cúbicos y que en septiembre siga con esos pensamientos", ha apostillado.

Jiménez ha ahondado en que, sin contar con las "desafortunadas" palabras de Ribera, quien dijo que los trasvases deben ser "algo extraordinario", el Círculo del Agua no tienen "ningún motivo real" para creer que no se va a desembalsar agua, pero ha vuelto a espetar que "no trasvasar sería una declaración de intenciones filosófica manifiesta de lo que se quiere hacer en el futuro".

Por otra parte, el presidente del Círculo del Agua ha solicitado por carta a la ministra que les reciba el próximo septiembre, cuyo objetivo es mostrarle que un sector "muy profesionalizado" como el agrario en el sureste "no puede vivir permanentemente en esta incertidumbre a corto, medio y largo plazo".