Andoni Payo, único español en el Mundial de FIFA: "El objetivo es disfrutar"

Madrid, 30 jul (EFE).- Andoni 'Vasco' Payo, del equipo Movistar Riders, será el único representante español en el Mundial de Fifa que se disputa en Londres (Inglaterra) del 2 al 4 de agosto donde espera "disfrutar" ya que "es muy difícil llegar a jugar un torneo como este".

En una entrevista con EFE, el de Cambrils (Barcelona) desvela su once inicial con el que participará en el Mundial y cuenta cómo decidió dedicarse profesionalmente a los deportes electrónicos.

Pregunta.- ¿Cuándo decides dedicarte profesionalmente a jugar al FIFA?

Respuesta.- Empiezo jugando en junio de 2016 cuando necesitaba un 'plus' para seguir jugando, porque me aburría. A principio jugaba por pasar el rato pero cuando me invitaron a un torneo con los diez mejores de España me di cuenta de que tenía que seguir y aspirar a más. Entonces busqué torneos y llegué a la liga Playstation y a partir de ahí fui subiendo hasta llegar a Movistar Riders.

P.- ¿Cómo es tu día a día?

R.- Juego al FIFA para entrenar unas cinco horas, por la noche cuando mejor van los servidores, y el resto del día lo tengo libre para quedar con mis amigos o ver películas

P.- ¿En qué consiste tu entrenamiento para los torneos?

R.- Juego en línea con gente que ha participado en torneos para que el nivel sea parecido y poder mejorar.

P.- ¿Cuál es tu táctica?

R.- Suelo jugar con un 4-2-3-1 cuando gano y 4-4-2 cuando voy perdiendo e intento remontar. Siempre intento ir al ataque, presionar lo máximo posible y si veo que no puedo tener el balón esperar y salir al contragolpe; que sean partidos un poco correcalles y que la gente disfrute viéndolos

P.- ¿Tienes alguna formación relacionada con el fútbol?

R.- Sí, me saqué el curso de entrenador y gracias a esto he aprendido varios conceptos y principios de juego del fútbol que me han ayudado a mejorar en el FIFA.

P.- ¿Con qué alineación jugarás el Mundial?

R.- Mi once titular será: Ter Stegen; Sidibé, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Gullit, Vieira; Ronaldo Nazario, Luis Suárez, Neymar; Cristiano Ronaldo"

P.- ¿Cuál es tu objetivo para el Mundial?

R.- Mi objetivo es disfrutar de la experiencia porque es muy difícil llegar. Claro que quiero llegar lejos pero si no lo consigo y tengo que estar contento con el nivel que he demostrado este año e ir a por más el año que viene.

P.- ¿Qué país es mejor en este tipo de torneos?

R.- Los alemanes son los mejores porque tienen muchas competiciones y mejores servidores. Al final si tienes una regularidad en cuanto a competiciones tu nivel va aumentando y en torneos grandes se nota.

P.- ¿Cómo ve el futuro de los deportes electrónicos en España?

R.- Cada vez va a más en España y espero que el año que viene haya una liga regular en España y más competiciones de alto nivel. También es importante que Movistar nos apoye porque es una compañía muy grande y aporta mucho a los deportes electrónicos.