Advíncula, el 'Bolt' del fútbol para el Rayo Vallecano

Madrid, 30 jul (EFE).- El lateral derecho peruano Luis Advíncula, apodado 'Bolt' por su velocidad, llega al Rayo avalado por un despliegue físico que le ha llevado a ser el futbolista más rápido del mundo en un partido cuando era jugador del Lobos mexicano.

El 11 de marzo de 2018, el Lobos de Advíncula perdió contra el Chivas (0-1) con un gol de José Macías a los cinco minutos. Sin embargo, ese partido será recordado porque el lateral peruano recorrió casi 69 metros en solo 6,82 segundos, a una media de 36,15 kilómetros por hora.

Esa acción dirigió todas las miradas hacía su figura y le hizo entrar en la historia como el jugador de fútbol más rápido sobre el césped. Con esa carrera adelantó a otros 'velocistas' como el francés Kylian Mbappé (36 km/h) o el galés Gareth Bale (35,7 km/h).

Advíncula compartió el vídeo de su espectacular carrera en su perfil de instagram con el texto 'Robando carteras ja ja ja'.

Poco después, en junio de 2018, Perú volvió a disputar un Mundial 36 años después, desde España 1982, y Advíncula, que suma 70 partidos como internacional, estuvo en la lista de 23 elegidos. Al igual que su selección, el futbolista peruano hizo historia y jugó como titular los tres partidos de la fase de grupos frente a Australia, Francia y Dinamarca.

Advíncula llega al Rayo a los 28 años, tras una dilatada trayectoria profesional que comenzó en Perú en equipos como el Juan Aurich y el Sporting de Cristal, en el que estuvo hasta 2012.

A partir de ese momento comenzó un peregrinar por Alemania (Hoffenheim), Brasil (Ponte Preta), Portugal (Vitoria de Setubal), Turquía (Bursaspor), Argentina (Newell's Old Boys) y México (Tigres y Lobos BUAP).

Antes de su cesión al Rayo Vallecano por el Tigres mexicano, su nuevo entrenador, Míchel, habló sobre él en el medio peruano 'El Bocón'.

"Lo he visto disputar el Mundial. Me parece que es un jugador rápido, potente y que tiene un buen poderío ofensivo. Me gustó mucho su forma de jugar y competir en el Mundial, pero no tengo constancia de que el Rayo lo venga siguiendo", dijo Míchel a mediados de julio.

Con su llegada al Rayo, el defensa peruano Luis Advíncula sigue la estela de su compatriota Christian Cueva, que pasó por el equipo madrileño la temporada 2013/2014 y también disputó este año el Mundial de Rusia.

Para Advíncula la Liga española supone un buen escaparate mundial y más en Primera y en una ciudad como Madrid. La velocidad que demuestra sobre el césped ilusiona a la afición del Rayo, que espera encontrar un ídolo al que corear durante sus partidos en Vallecas.