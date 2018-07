Taxistas de Barcelona amagan con protestas en el Puerto si Fomento no actúa

Barcelona, 29 jul (EFE).- Los taxistas de Barcelona han amagado hoy con extender sus protestas al Puerto de Barcelona, y en concreto a las terminales de cruceros, si el ministerio de Fomento no les ofrece mañana soluciones reales ante el conflicto que mantienen con las licencias de vehículos con conductor.

Los taxistas, que bloquean desde del viernes por la tarde el tramo central de la Gran Vía de Barcelona, han confirmado hoy, en una nueva asamblea, que mantienen la huelga indefinida.

En declaraciones a Efe-TV, el portavoz del sindicato Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha explicado que los taxistas reclaman a Fomento, que mañana se reunirá con las principales asociaciones del taxi, "el blindaje de la licencia urbana", es decir, que ponga coto a las nuevas licencias de VTC, de forma que se respete la ratio de una licencia de ese tipo por cada 30 de taxis.

"Si se transfieren las competencias a la Generalitat está muy bien, pero el blindaje de la licencia urbana es imprescindible. Si no, no levantaremos las movilizaciones", ha advertido Álvarez, que también ha avisado de que las reivindicaciones pueden "intensificarse" si no hay gestos políticos por parte del ministerio.

El representante sindical ha admitido, no obstante, que "se ha avanzado", porque se ha adelantado la celebración de la Conferencia Nacional del Transporte, pero "todavía no tenemos nada", ha avisado.

"Mientras no se cierre algo definitivo, seguiremos con la huelga aquí y en toda España", ha asegurado Álvarez, que ha alertado de que las protestas pueden extenderse e intensificarse en función del resultado de la reunión de mañana.

"Si no hay trato con la licencia urbana, entonces a lo mejor hay que dejar aquí los coches e ir a los cruceros", ha comentado, en alusión a la posibilidad de llevar a cabo actos de protesta en la zona portuaria y, en particular, en las terminales de cruceros.

Entre tanto, varios centenares de taxistas siguen bloqueando con sus vehículos el tramo central de la Gran Vía de Barcelona entre las calles Entença y Bailén, y la ciudad continúa sin servicio de taxi, lo que afecta tanto al aeropuerto del El Prat como a la estación de Sants, entre otros puntos.