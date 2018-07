Sainz: "Cuando tenía buen ritmo paramos y no sé muy bien por qué"

Budapest, 29 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Renault), que acabó noveno este domingo el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró tras la carrera en el Hungaroring que "cuando tenía buen ritmo" decidieron parar a cambiar neumáticos y que no sabe "muy bien por qué".

"Sabemos que siempre que hay mucho calor nuestro coche sufre un poco más que el resto, así que salimos con los neumáticos blandos y en la salida perdí un par de posiciones", explicó Sainz, de 23 años, que afronta su cuarta temporada en Fórmula Uno

"Me toqué con el Red Bull, que me echó fuera de la pista y después estuve conservando las ruedas hasta que fuera el momento, pero cuando llevaba un buen ritmo, paramos y no sé muy bien por qué", afirmó en su encuentro con las televisiones, el piloto madrileño, que había arrancado quinto, después de una gran calificación del sábado bajo la lluvia.

"Todos los que salieron salido con neumáticos blandos siguieron y cada vez iban más rápidos, quizá ha faltado paciencia ahí a principio de carrera. Son cosas que pasan", destacó Sainz, que, al menos podrá sacar como positivo del fin de semana que batió a su compañero alemán Nico Hülkenberg, tanto en el cronometrada principal como en carrera.

A pesar de todo, el español no salió contento. "Cuando arrancas quinto no quieres acabar en la novena posición. Si quizá había que haber salido con las ultrablandas o ir largo con las blandas, no ir más corto que los que han salido con las ultrablandas... en fin", apuntó.

"La carrera de hoy explica muy bien lo que ha sido esta primera mitad de la temporada: siempre ahí, siempre en los puntos, siempre haciéndolo creo que bastante bien", dijo.

"Pero el resultado no acaba de llegar por una cosa o por otra, creo que hoy, al margen de la salida, en la que tenía menos agarre, no he hecho nada raro y nos hemos ido cuatro posiciones para atrás", precisó.