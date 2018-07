Kristoff: "Es un sueño hecho realidad"

París, 28 jul (EFE).- El noruego Alexander Kristoff (UAE Emirates) dijo este domingo que su victoria en los Campos Elíseos es "un sueño hecho realidad" y se mostró feliz de haber ganado en un día "tan especial".

"Es un sueño hecho realidad. He soñado con esta victoria durante muchos años. He estado cerca muchas veces antes, pero nunca he podido vencer a tipos más rápidos, como Cavendish, Greipel o Kittel, pero hoy no están aquí después de la montaña. Hoy fui el más rápido, así que estoy superfeliz", afirmó.

El campeón de Europa explicó que empezó el esprint retrasado, pero la rueda del alemán Degenkolb le llevó a una mejor posición para ganar.

"Estaba un poco atrás después del túnel, pero logré coger la rueda de Degenkolb. Cuando arranqué logré tomar una buena posición y no vi a nadie. En los últimos 20 metros estaba seguro de que iba a ganar. Estoy muy feliz de haberlo logrado", aseguró.