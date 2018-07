Jiménez: "Ha sido una de las victorias más importantes de mi carrera"

Redacción deportes, 29 jul (EFE).- El golfista español Miguel Ángel Jiménez, ganador este domingo del Abierto Británico Sénior, declaró que fue una de las victorias "más importantes" de su carrera y afirmó que la consiguió en "el mejor escenario posible".

El malagueño está completando una gran temporada en el circuito de veteranos, en el que sumó una victoria en mayo en el 'Regions Tradition' y un segundo puesto en el 'US Championship'. Este fin de semana, consiguió otro gran logro tras levantar la Jarra de Clarete en la denominada "cuna del golf" de St. Andrews (Escocia).

"Es el mejor escenario posible donde todo golfista sueña con ganar. Estoy feliz, muy emocionado, es una victoria muy especial, una de las más importantes de mi carrera. Segundo Grande del año y en St. Andrews, en la cuna del golf, en el mejor escenario posible donde todo golfista sueña con ganar. Es increíble, impresionante", dijo.

"He jugado bien toda la semana y hoy, muy sólido los nueve segundos, ahí ha estado la clave. Sabía que le estaba pegando bien a la pelota pero también era consciente de que no iba a ser un torneo fácil, sino todo lo contrario. He sido paciente y he tratado de mantenerme en calma en todo momento y no perder la concentración", agregó en declaraciones remitidas por el Circuito Europeo.

Jiménez señaló que "St. Andrews" es un lugar especial que inspira historia en el golf y recordó que Severiano Ballesteros ganó en el mismo escenario su segundo Abierto Británico.

"Siempre ha sido el espejo en el que nos hemos reflejado todos, pero no ha sido mi única inspiración esta semana: jugar las dos primeras vueltas con Tom Watson y Bernardo (Bernhard Langer) ha sido una experiencia increíble. Dos "monstruos" del golf que tocan la pelota impresionantemente bien y que me dieron alas", concluyó.