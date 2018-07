Philipe Gilbert abandona el hospital y estará cuatro semanas de baja

Redacción Deportes, 28 jul (EFE).- El ciclista belga Philippe Gilbert, que tuvo que abandonar el Tour tras sufrir un accidente en la decimosexta etapa, ha salido del hospital de Herentals (Bélgica) en el que fue ingresado para someterse a un examen médico y estará de baja unas cuatro semanas, informó su equipo, el Quick Step.

Las pruebas confirmaron que sufre una fractura en la rótula de la pierna izquierda y se ha decidido que el excampeón del mundo, de 36 años, siga un tratamiento conservador.

Gilbert, que sufrió una dura caída en el descenso del Col del Portet, ha agradecido las numerosas muestras de afecto que ha recibido.

"Quiero dar muchas gracias a todos. Es realmente increíble lo fantásticos que son mis seguidores. Ya sé que cuando ganas y estás en los alto a veces no valoras lo importante que son los aficionados, pero he podido comprobar cómo después de ese momento aterrador, recibí conmovedores mensajes desde Europa, Japón o Estados Unidos y estoy muy agradecido. Eso me motiva para pelear y espero regresar antes de que concluya la temporada", señaló Gilbert al abandonar el hospital, según difunde su equipo.