Nairo Quintana:"No tuve el Tour esperado, ahora a preparar la Vuelta"

Espelette , 28 jul .- El colombiano Nairo Quintana (Movistar), décimo de la general, admitió que su él y su equipo no tuvo "el Tour esperado" y que ahora toca mirar al frente y "empezar a preparar la Vuelta a España".

"Toca quedarse con lo bueno, finalmente terminamos entre los diez primeros y nos llevamos una gran etapa de montaña, con el apoyo de un magnífico equipo, en un día donde hicimos muy bien las cosas".

Según explicó el ciclista boyacense, la opción más positiva es mirar hacia adelante.

"Seguimos mirando hacia adelante y ahora vamos a preparar la Vuelta a España, a ver cómo nos sale. No obtuvimos el resultado esperado en el Tour, pero seguimos en la pelea, siempre en la lucha, y confiamos en estar a mejor nivel en agosto y septiembre para seguir batallando".

Respecto a la contrarreloj, Quintana dijo que no había tenido "el día esperado".

"La caída del jueves me dejó molestias muy fuertes en la cadera y el codo, y aún puedo dar gracias de que no fue a peor, que no complicó mi continuidad en el Tour y que pude terminar".