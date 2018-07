Diakhaby: "La Liga de Campeones es una competición muy especial"

Redacción deportes, 28 jul (EFE).- El defensa del Valencia, Mouctar Diakhaby, señaló en declaraciones al club que en el plantel están muy ilusionados por volver a jugar la próxima temporada la Liga de Campeones, una competición que tildó de "muy especial", por lo que mostró su deseo de lograr buenos resultados.

"La Liga de Campeones es una competición muy especial, tuve la oportunidad de jugarla hace dos años. Es algo excepcional para el club y para los aficionados. Es muy importante, así que vamos a intentar sacar buenos resultados", indicó.

El futbolista francés, que es uno de los cinco refuerzos del Valencia para la próxima temporada, comentó que su adaptación esta siendo muy buena y agradeció toda la ayuda que está recibiendo por parte de su compatriota Geoffrey Kondogbia

"De momento todo va bien, tengo compañeros que me han integrado bien como Geoffrey o Francis (Coquelin) que hablan francés. Después todos los jugadores me han acogido muy bien, son muy amables y estoy muy contento", indicó.

"Tengo que aprender rápido el idioma para entender a mis compañeros y al entrenador pero en general es el lenguaje del fútbol y no es tan complicado de entender cuando estamos sobre el terreno de juego y me dan instrucciones. Entiendo prácticamente todo y si se me escapa algo se lo pregunto a Geoffrey y él me lo traduce. Me ayuda a integrarme, me traduce cuando no entiendo alguna palabra y me ayuda en todo", añadió.

El joven central destacó el nivel de los rivales que se va a encontrar tanto en la Liga de Campeones como en la competición española, aunque se mostró confiado en sus posibilidades.

"Hay un nivel muy alto, pero si el club y el entrenador me han traído es para jugar contra este tipo de jugadores. Es un reto jugar contra grandes jugadores, me van a ayudar a progresar con el club y a aprender a parar a este tipo de delanteros", afirmó.

Sobre sus característica, Diakhaby explicó: "Puedo jugar en largo o me podéis ver jugar durante la temporada en corto, no cambio mucho mi juego. Me podréis ver intentar alguna cosa más complicada de vez en cuando. Soy un jugador nuevo, que quiero demostrar muchas cosas, voy a darlo todo por mis nuevos colores y estoy muy orgulloso de poder defender el escudo del Valencia CF", finalizó.