Sainz: "Estoy súper-tranquilo"

Budapest, 27 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Renault), que acabó octavo este viernes la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, indicó a EFE en el Hungaroring, en las afueras de Budapest, que está "súper-tranquilo" en cuanto a todos los rumores que apuntan al francés Esteban Ocon como piloto del equipo galo el año próximo.

"Estoy súper-tranquilo. No es algo que me preocupe", contestó a Efe el talentoso piloto madrileño, de 23 años, este viernes durante su encuentro con los medios en el citado circuito húngaro.

"Han sido unos segundos entrenamientos libres y el hecho de que haya acabado octavo no creo que merezca mayor análisis. No dependo de eso para seguir o no en Renault", explicó el hijo del doble campeón mundial de rallys español de idéntico nombre.

"La lluvia me podría venir bien para el domingo, pero el equipo está yendo bien sin lluvia. Quizás me hacía más ilusión la lluvia en Silverstone (Inglaterra), que aquí, que sí parecemos ser el cuarto o quinto equipo", indicó Saiz, que al ser preguntado por Efe acerca de qué espera para la calificación del sábado indicó que "la Q3 (tercera ronda, reservada a los mejores diez) es el objetivo".

"La Q3 es el objetivo. Y si podemos poner séptimo y octavo mejor que ser noveno y décimo", contestó Sainz este viernes en el Hungaroring.

"Con el calor ha sido todo un reto encontrar los reglajes, pero el cronómetro no miente y dice que estamos un poco más cerca de donde queremos estar", precisó.

"Es difícil encontrar el equilibrio, pero creo que todo el mundo ha tenido problemas. Se puede ver con el sobreviraje que todo el mundo tenía en la entrada de las curvas. Los neumáticos son muy blandos y tienen blistering", explicó el piloto español.

"Parece que en este circuito somos un poco mejores. Hay que ver en la crono, porque puede cambiar con el calor, con la temperatura, pero creo que sí, que el equipo está un poquito más cerca que en las últimas carreras", afirmó Carlos en el Hungaroring.

"Hungría es un circuito que me gusta mucho a una vuelta. Siempre ha sido de mis mejores oportunidades, porque es un circuito en el que pierdes menos tiempo yendo a fondo", explicó.

"Tanto los Toro Rosso como el Renault han tenido esta desventaja en otros trazados, pero no tanto aquí. Es un circuito en el que es dificilísimo hacer una vuelta perfecta", explicó Sainz, que opinó que es "accesible" intentar superar a los Haas en la cronometrada principal.

"Superar a los Haas creo que es accesible. Tienen una mayor carga aerodinámica, pero lo intentaremos", afirmó.