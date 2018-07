Recuperar la economía, gran reto de los candidatos electorales en Zimbabue

Harare, 27 jul (EFE).- Después de haber llegado al poder en noviembre de 2017 tras la caída de Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, busca legitimarse en las urnas, para lo que apostará por la recuperación económica, mostrándose como el candidato que más seguridad da a los inversores internacionales.

En las elecciones del próximo lunes 30 de julio, su principal rival será Nelson Chamisa, el nuevo líder del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), partido que manejó las finanzas nacionales entre 2009 y 2013 durante un Gobierno de coalición.

En ese período, el ministro titular Tendai Biti logró mantener a raya la hiperinflación, cambió el dólar zimbabuense por el estadounidense como divisa nacional y recuperó la senda del crecimiento.

Sin embargo, Mugabe recuperó en 2013 de nuevo el control total de la economía, que volvió a experimentar una caída libre.

Los expertos apuntan ahora a que, pese a haber sido la mano derecha de Mugabe tanto en el Ejecutivo como en la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), el actual jefe de Estado ofrece más seguridad a los inversores.

"Mnangagwa es visto como una versión continuista pero mejor que lo que había antes", explicó a Efe la directora de la consultora Africa At Work, Dianna Games, que consideró que Chamisa tendrá que hacer frente a su condición de aspirante "no probado".

"Los inversores buscan la predictibilidad. La ZANU-PF y Mnangagwa, a pesar de su historial de opresión y mala gestión económica, aún la ofrecen", apuntó Games.

Desde que llegó a la Presidencia, Mnangagwa se ha centrado en acabar con el aislamiento internacional y recuperar las inversiones, para lo que ha acabado con leyes como la que prohibía a extranjeros controlar participaciones mayoritarias en empresas, aunque la mantuvo vigente para compañías de extracción de diamantes y platino.

Asimismo, el presidente se ha comprometido a respetar los derechos de propiedad y terminar con la corrupción y la ineficiencia en el sector público.

Pese a las buenas intenciones, Zimbabue aún se enfrenta a una escasez de divisas -y, por consiguiente, a una crisis de liquidez-, lo que ha provocado que muchos ciudadanos utilicen el dinero electrónico.

"Los inversores no quieren operar en un entorno totalmente disfuncional, y eso es lo que es Zimbabue ahora mismo, si se tiene en cuenta los problemas de liquidez y de escasez de divisas", apuntó Games.

El MDC también ha hecho de la economía uno de los pilares de su campaña: una de las principales promesas de Chamisa es que, si se alza con la victoria, acabará en dos semanas con los problemas de falta de efectivo adoptando el rand de la vecina Sudáfrica como divisa y promoviendo una unión monetaria regional.

La formación opositora ha prometido hacer crecer el producto interior bruto (PIB) desde los actuales 16.620 millones de dólares (14.190 millones de euros, según datos del Banco Mundial actualizados a 2016) hasta los 100.000 millones de dólares (85.370 millones de euros) en un plazo de ocho años.

De todos modos, las buenas intenciones y las promesas pueden acabar estrellándose contra el muro de la acuciante deuda pública, ya que Zimbabue todavía debe unos 11.000 millones de dólares (algo más de 9.390 millones de euros) a acreedores extranjeros.

Otro de los asuntos prioritarios que deberá afrontar el vencedor de los comicios es la pobreza: de sus 16,5 millones de habitantes, un 72 % vive por debajo de ese umbral, y tan solo un 10 % de la población en edad de trabajar cuenta con un empleo formal.

"Los problemas aún son muy profundos", apuntó a Efe el economista John Robertson, establecido en la capital zimbabuense, Harare.

Según Robertson, algunas políticas económicas de las últimas décadas, como la expropiación de las tierras de los granjeros blancos, han provocado una contracción del crédito.

"Sin seguridad sobre la titularidad -subrayó-, los bancos no pueden prestar dinero a los granjeros para que estos produzcan la materia prima que necesita la industria local".

"No creo que haya posibilidad alguna de que entre dinero (tras las elecciones). Si no cambian aquello que hizo daño (a la economía), no podremos optar a esos flujos de capital en préstamo. Si no solucionamos el problema de las tierras, tampoco optaremos al flujo de capital inversor", sentenció Robertson.

La principal exportación de Zimbabue siguen siendo los productos agrícolas -en especial el tabaco-, aunque la producción ha caído en las últimas décadas, seguida de minerales como el oro o los diamantes, y su principal cliente es la vecina Sudáfrica, socio al que Mnangagwa ha dado prioridad desde su llegada al poder.

En términos de importación, la dependencia de productos manufacturados extranjeros (55,2 % sobre el total de bienes llegados al país, según la Organización Mundial del Comercio) evidencia que la industria zimbabuense aún tiene un largo camino por recorrer.