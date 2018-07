Pérez Reverte y Javier Moro entre los más vendidos de una semana muy variada

Madrid, 27 jul (EFE).- Javier Moro con "Mi pecado", que recrea la historia de la actriz española Conchita Montenegro, se sitúa esta semana como el más vendido en Colombia, mientras Arturo Pérez-Reverte hace lo propio en México gracias a "Los perros duros no bailan", una novela policiaca protagonizada por canes.

En la última semana de julio las preferencias de los lectores son muy variadas y encumbran en lo más alto a autores como Joël Dicker en España; Daniel Silva en Estados Unidos; Laetitia Colombani en Francia o Gill Sims en Reino Unido.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Das Feld - Robert Seethaler (Hanser, Berlin)

2.- Die Tyrannei des Schmetterlings - Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch)

3.- Die Geschichte der Bienen - Maja Lunde (btb)

4.- Es ist nur eine Phase, Hase - Maxim Leo, Jochen Gutsch (Ullstein)

No ficción:

1.- Der Ernährungskompass - Bas Kast (C. Bertelsmann)

2.- Jäger, Hirten, Kritiker - Richard David Precht (Goldmann)

3.- Mit 50 Euro um die Welt - Christopher Schacht (adeo)

4.- Kleinhirn an alle - Otto Waalkes (Heyne)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La Mirada del Puma" - Gloria V. Casañas (Plaza & Janes)

2.- "Las Hijas del Capitán" - María Dueñas (Planeta)

3.- "El cuento de la criada" - Margaret Eleanor Atwood (Salamandra)

4.- "Mafalda, lo mejor" - Quino

No ficción:

1.- "Filosofía en Once Frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

2.- "¿Para qué sirve la filosofía?" - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

3.- "Emoción y Sentimientos", de Daniel López Rosetti (Planeta)

4.- "La dieta del metabolismo acelerado", de Haylie Pomroy (Grijalbo)

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo)

2.- "Você e Outros Pensamentos Que Provocam Arrepio" - Elboni Fred (Sextante)

3.- "Poesia que Transforma" - Bráulio Bessa (Sextante)

4.- "O que o Sol faz com as flores" - Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa)

3.- "O Inferno Somos Nós" - Leandro Karnal y Monja Coen (Papirus)

4.- "Homo Deus - Uma Breve História do Amanha" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Mi pecado" - Javier Moro - (Planeta)

2.- "La mujer en la ventana" - A.J Finn - (Penguin Random)

3.- "El presidente ha desaparecido" - Bill Clinton/James Patterson - (Planeta)

4.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas - (Planeta Colombia)

No ficción:

1.- "Historia de Colombia" - Jorge Melo - (Océano de Colombia)

2.- "Santos paradojas de la paz y del poder" - María Jimena Duzán - (Penguin Random)

3.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero - (Planeta)

4.- ¿Por qué hacemos lo que hacemos? - John Bargh - (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara)

2.- "Con un cassette y un boli bic" - Defreds Jose. A. Gómez Iglesias (Espasa)

3.- "El cuento de la criada" - Margaret Atwood (Salamandra)

4.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta)

No ficción:

1.- "Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia" - Nacho Carretero Pou (Libros del KO).

2.- "New Tiger 1 Pupil's Book Pack" - Varios autores (MacMillan Chindrens)

3.- "New High Five 2 Activity Book" - Varios autores (MacMillan Childrens)

4.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-editor).

Fuente: La Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Other Woman" - Daniel Silva (Harper)

2.- "The President Is Missing" - Bill Clinton y James Patterson (Little, Brown & Co.)

3.- "Something in the Water" - Catherine Steadman (Ballantine)

4.- "The Outsider" - Stephen King (Scribner)

No ficción:

1.- "Girl, Wash your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson)

2.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House)

3.- "Liars, Leakers, and Liberals" - Jeanine Pirro (Center Street)

4.- "The Subtle Art of not Giving a F¿ck" - Mark Manson (Harper)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "La tresse" - Laetitia Colombani (Lgf)

2.- "Chanson douce" - Leïla Slimani (Gallimard)

3.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (J'ai Lu)

4.- "La disparition de stephanie mailer" - Joël Dicker (Fallois)

No ficción:

1.- "Un été avec Homère" - Sylvain Tesson (Des Équateurs)

2.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard)

3.- "Le Banquet, Prépas scientifiques" - Platon (Flammarion)

4.- "Une vie" - Simone Weil (Lgf)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "La ragazza con la Leica" - Helena Janeczek (Guanda)

2.- "Il metodo Catalanotti" - Andrea Camilleri (Sellerio)

3.- "A bocce ferme" - Marco Malvaldi (Sellerio)

4.- "Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi" - Maurizio De Giovanni (Einaudi)

No Ficción:

1.- "Casi umani. Uomini che servivano a dimenticare, ma che hanno peggiorato le cose" - Selvaggia Lucarelli (Rizzoli)

2.- "L'arte della guerra" - Sun Tzu (Feltrinelli)

3.- "Disperata & felice. Diario segreto di una mamma" - Julia Elle (Mondadori)

4.- "Divertiti con Luì e Sofì" - Me Contro Te (Mondadori)

Fuente: Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Los perros duros no bailan" - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)

2.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emecé)

3.- "Una novela criminal" Jorge Volpi (Alfaguara)

4.- "Persona normal" - Benito Taibo (Booket)

No ficción:

1.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jurgen Klaric (Paidós)

2.- "Cómo ganar amigos e influir sobre las personas" - Dale Carnegie (Debolsillo)

3.- "Diario de Ana Frank" - Ane Frank (Grupo Editorial Tomo)

4.- "Cien años de soledad" Gabriel García Márquez (Diana)

Fuente: Librería Ghandi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Sangue frio" - Robert Bryndza (Alma dos Livros)

2.- "Cebola crua com sal e broa" - Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor)

3.- "O desaparecimento de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara Portugal)

4.- "O manuscrito" - John Grisham (Bertrand Editora)

No ficción:

1.- "As cartas da prisão de Nelson Mandela" - Nelson Mandela (Porto Editora)

2.- "Os ricos" - Maria Filomena Mónica (A Esfera dos Livros)

3.- "A arte de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego)

4.- "Impérios ao sol" - Lawrence James (Desassossego)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Why Mummy Swears" - Gill Sims (HarperCollins)

2.- "Watching You" - Lisa Jewell (Century)

3.- "The Temptation of Gracie" - Santa Montefiore (Simon & Schuster)

4.- "The Tattooist of Auschwitz" - Heather Morris (Zaffre)

No ficción:

1.- "Notes on a Nervous Planet" - Matt Haig (Canongate)

2.- "Part-Time Working Mummy" - Rachaele Hambleton (Trapeze)

3.- "First Man In" - Ant Middleton" (HarperCollins)

4.- "Factfulness" - Hans Rosling (Sceptre)

Fuente: The Sunday Times.