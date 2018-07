Montero reprocha abstenciones a unos objetivos que mejorarían calidad de vida

Madrid, 27 jul (EFECOM).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado hoy que Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís y Nueva Canarias se abstengan ante la aprobación de unos objetivos de déficit más flexibles que mejorarían la calidad de vida de los españoles y el bienestar de los ciudadanos.

Durante la defensa del techo de gasto de 2019 y de la nueva senda fiscal para el período 2019-2021 en el Pleno del Congreso, Montero ha recordado que la relajación de la senda fiscal es una "necesidad" que ha visto la propia Comisión Europea, y ha señalado que de no salir adelante se hace un "daño gratuito e insolidario" a los españoles.

"Ponerse de perfil, abstenerse o no votar a favor es no reconocer estas necesidades que tenemos en este momento y no podemos permitir que los objetivos de estabilidad sigan siendo un corsé y no permita eliminar los recortes", ha dicho.

Ha pedido a los partidos políticos que votarán en contra o que se abstendrán que dejen de mirarse "su ombligo", y ha dicho que algunas formaciones demuestran una "pataleta" por no estar en el Gobierno que creen que debería ser suyo.

"Los ciudadanos no entenderán la posibilidad de que se les hurte poder recuperar derechos y mejoría de la calidad de vida", ha señalado.

Montero ha recordado que la flexibilización de las metas de déficit en cinco décimas supondrían 2.500 millones de euros mas para las CCAA y para la Seguridad Social, aunque ha recalcado que no se trata de administraciones sino de las personas y familias que están detrás de ellas.

Ha pedido a los partidos que se alejen de posiciones "viscerales" y ha lamentado el "me opongo a todo por sistema", al tiempo que ha dicho que la democracia puede ser "lenta o frustrante" pero ha criticado las mayorías absolutas o las minorías "a golpe de decretos" que habían gobernando anteriormente.

"La democracia no consiste solo en celebrar elecciones. No se trata solo de saber quién tienen mas votos sino de impulsar una cultura cívica", ha afirmado tras negar la política de la "trinchera y del miedo".

La ministra ha recordado que el Ejecutivo socialista ha sido fruto de una mayoría "ilusionante y plural" que se fraguó con el compromiso de hacer una política diferente a la del PP y ha aseverado que "seguiremos trabajando en esta dirección".