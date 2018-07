Montero reprocha abstenciones a unos objetivos que mejoraría calidad de vida

Madrid, 27 jul (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado hoy que Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís y Nueva Canarias se abstengan ante la aprobación de unos objetivos de déficit más flexibles que mejorarían la calidad de vida de los españoles y el bienestar de los ciudadanos.

Durante la defensa del techo de gasto de 2019 y de la nueva senda fiscal para el período 2019-2021 en el Pleno del Congreso, Montero ha recordado que la relajación de la senda fiscal es una "necesidad" que ha visto la propia Comisión Europea, y ha señalado que de no salir adelante se hace un "daño gratuito e insolidario" a los españoles.

"Ponerse de perfil, abstenerse o no votar a favor es no reconocer estas necesidades que tenemos en este momento y no podemos permitir que los objetivos de estabilidad sigan siendo un corsé y no permita eliminar los recortes", ha dicho.

Ha pedido a los partidos políticos que votarán en contra o que se abstendrán que dejen de mirarse "su ombligo", y ha dicho que algunas formaciones demuestran una "pataleta" por no estar en el Gobierno que creen que debería ser suyo.