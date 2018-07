Iván Alejo: "Me llamó el Getafe y no quise escuchar a nadie más"

Getafe , 27 jul .- Iván Alejo, nuevo fichaje del Getafe presentado este viernes de forma oficial, aseguró que cuando el conjunto madrileño contactó con él dejó de escuchar otras ofertas porque quería jugar a las órdenes de José Bordalás.

Alejo, en rueda de prensa, declaró tener muy claro que el Getafe es el club perfecto para su desarrollo como futbolista. A sus 23 años, ha disputado 22 partidos en Primera División en el Eibar y ahora espera aumentar esa cuenta.

"Hubo otras propuestas fuera de España. Pero tenía muy claro que quería venir aquí. Cuando el Getafe se puso en contacto, hice todo lo que pude para venir. Si contaba para Mendilibar, es una pregunta para él. Estoy contento con la decisión que he tomado", declaró.

"Lo tenía muy claro. Tuve ofertas distintas, pero no quería escuchar a nadie más. Es un equipo que está en Madrid, está en constante crecimiento, estoy cerca de mi casa y es el sitio perfecto para encontrar estabilidad que me ha faltado en los últimos años. Es el sitio perfecto para crecer como jugador y como persona", agregó.

Alejo desveló que ya ha hablado con su nuevo entrenador, José Bordalás, que ha pedido a su jugador que utilice sobre el campo sus características y, sobre todo, mucho "trabajo y sacrificio".

"He sentido muy buenas sensaciones. Vengo de una familia como es Eibar y me he encontrado algo parecido. Un grupo muy unido y los compañeros me han recibido muy bien. La permanencia es el objetivo prioritario, no hay que desmarcarse de eso", dijo.

Alejo reconoció que afrontará el reto del Getafe con "mucha ilusión" porque, recordó, sólo ha jugador unos partidos en Primera División. Por eso, afirmó tener mucha "hambre" y señaló que no quiere desaprovechar la oportunidad que le ha dado el club presidido por Ángel Torres.

"El año pasado fue de altibajos. La temporada comenzó bien. Tuve una pequeña lesión. Luego el equipo estaba en una situación complicada, volví yo, no sé si por casualidad fuimos para arriba. Luego el entrenador me quitó, tendría sus razones, había jugadores de mucho nivel. No es una excusa, el mister tomó esa decisión y ya está".

"Quiero asentarme en un sitio. El club ha apostado muchísimo por mí. Las negociaciones han sido complicadas, pero hay expectativas y quiero responder. Tengo las cosas claras. En cuanto el Getafe se puso en contacto conmigo no lo dudé ni un segundo. Estoy seguro de que aquí me voy a sentir muy querido", insistió.

Por último, habló sobre los rivales que tendrá en el Getafe para luchar por su puesto: "Voy a estar con Robert, Faycal, Portillo... jugadores de mucho nivel. Pero confío mucho en mí mismo", concluyó.